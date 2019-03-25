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Venezuela'da yeniden elektrik kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

Başkent Caracas'ın önemli bölümünün yanı sıra ülkenin 15 eyaletinde bölgesel elektrik kesintileri yaşanıyor

BOGOTA (AA) - Venezuela’da başkent Caracas dahil ülkenin önemli bölümünde elektrik kesildi.

Venezuela’da yaklaşık bir hafta süren 7 Mart’taki elektrik kesintisinin ardından ülkenin önemli bölümünde yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor.

Başkent Caracas’ın büyük bölümünün yanı sıra Aragua, Anzoátegui, Miranda, Falcón, Merida, Táchira, Sucre, Carabobo gibi önemli eyaletlerin de aralarında bulunduğu 15 bölgede yaklaşık 2 saattir bölgesel elektrik kesintileri görülüyor.

Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği ilk kesintideki kadar olmasa da özellikle başkentte iletişimde ve internet erişiminde de aksamalar meydana geliyor.

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Venezuela Venezuela'daki elektrik kesintisi

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