HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela’da Yetersiz Sağlık Sistemi Endişe Yaratıyor

Venezuela’da Yetersiz Sağlık Sistemi Endişe Yaratıyor

21.07.2020 23:19 | Son Güncelleme

Venezuela, resmi verilere göre Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen yüksek risk taşıyan ülkeler arasında değerlendiriliyor

Venezuela’da Yetersiz Sağlık Sistemi Endişe Yaratıyor

Venezuela, resmi verilere göre Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan ülkeler arasında değerlendiriliyor. Bunun en başta gelen nedeniyse, ülkedeki sağlık sisteminin yetersiz oluşu.

Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve her 6 kişiden birinin ekonomik nedenlerle göç ettiği ülke, kişi başı 141 dolarlık sağlık harcaması ile Latin Amerika’da sağlığa en az bütçe ayırabilen ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkedeki yetersiz tıbbi malzeme, sağlık personeli ve yatak sayıları; hastanelerde yaşanan su ve elektrik kesintileri gibi sorunlar Venezuela’nın salgınla mücadele gücünü zayıflatan unsurlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

13 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte sosyal tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçiren ülkede 4,5 ayda kayıt altına alınan vaka sayısı 12 bin 334.

Bazı sivil toplum örgütleri vaka sayısının çok daha fazla olduğunu iddia etse de resmi rakamlarda dikkat çeken nokta, vakalardan 8 bin 545’inin son bir ay içinde görülmüş olması ve hastanelerin artan ihtiyaca cevap vermekte zorlanması.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro 4 ay önce 46 hastanenin sadece virüs vakaları için tahsis edildiğini açıklamıştı ancak son dönemlerde vakaların artmasıyla birlikte oteller ve yurtlar da kullanılmaya başladı.

Mesleği doktorluk olan muhalif milletvekillerinden Manuel Olivares ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin %60’ının dolu olduğunu, hasta bakım kapasitesi en yüksek olan başkent Caracas’ta ise doluluk oranının en az %90 olduğunu ifade ediyor.

Olivares yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da toplam solunum cihazı sayısının 300’ü bulmadığını, ülkenin en büyük iki ilinde toplamda sadece 43 solunum cihazının ve 133 yoğun bakım ünitesinin olduğunu söylüyor.

Resmi kayıtlara göre 116 can kaybının yaşandığı ülkede diğer dikkat çekici bir konu da yaşanan ölümlerin yaklaşık %20’sinin sağlık personeli olması. Ülkedeki sağlık örgütleri, sağlık çalışanları için tıbbi ve koruyucu malzeme eksikliğinin, çalışanları eldiven ve maske gibi malzemelerin aynılarını defalarca kullanmak zorunda bıraktığını, bu durumun da virüse yakalanma riskini arttırdığını ifade ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Hamaney'den tehdit: ABD'yi vuracağızHamaney'den tehdit: ABD'yi vuracağız
Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

81 ilde koronavirüs denetimi! İçişleri'nden genelge

81 ilde koronavirüs denetimi! İçişleri'nden genelge

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir

ABD'de korkutan araştırma: 13 kat fazlası olabilir

Hamaney'den Süleymani açıklaması: İran, bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır

Hamaney'den tehdit: ABD'yi vuracağız

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e karşı küresel koalisyon çağrısı

Çin'e karşı küresel koalisyon çağrısı!

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.