Venezuela’da Yetersiz Sağlık Sistemi Endişe Yaratıyor

Venezuela, resmi verilere göre Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan ülkeler arasında değerlendiriliyor. Bunun en başta gelen nedeniyse, ülkedeki sağlık sisteminin yetersiz oluşu.

Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve her 6 kişiden birinin ekonomik nedenlerle göç ettiği ülke, kişi başı 141 dolarlık sağlık harcaması ile Latin Amerika’da sağlığa en az bütçe ayırabilen ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkedeki yetersiz tıbbi malzeme, sağlık personeli ve yatak sayıları; hastanelerde yaşanan su ve elektrik kesintileri gibi sorunlar Venezuela’nın salgınla mücadele gücünü zayıflatan unsurlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

13 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte sosyal tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçiren ülkede 4,5 ayda kayıt altına alınan vaka sayısı 12 bin 334.

Bazı sivil toplum örgütleri vaka sayısının çok daha fazla olduğunu iddia etse de resmi rakamlarda dikkat çeken nokta, vakalardan 8 bin 545’inin son bir ay içinde görülmüş olması ve hastanelerin artan ihtiyaca cevap vermekte zorlanması.