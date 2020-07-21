Venezuela’da Yetersiz Sağlık Sistemi Endişe Yaratıyor

Venezuela, resmi verilere göre Latin Amerika’da salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen uluslararası sağlık örgütleri tarafından yüksek risk taşıyan ülkeler arasında değerlendiriliyor. Bunun en başta gelen nedeniyse, ülkedeki sağlık sisteminin yetersiz oluşu.
Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve her 6 kişiden birinin ekonomik nedenlerle göç ettiği ülke, kişi başı 141 dolarlık sağlık harcaması ile Latin Amerika’da sağlığa en az bütçe ayırabilen ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkedeki yetersiz tıbbi malzeme, sağlık personeli ve yatak sayıları; hastanelerde yaşanan su ve elektrik kesintileri gibi sorunlar Venezuela’nın salgınla mücadele gücünü zayıflatan unsurlardan sadece birkaçını oluşturuyor.
13 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte sosyal tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçiren ülkede 4,5 ayda kayıt altına alınan vaka sayısı 12 bin 334.
Bazı sivil toplum örgütleri vaka sayısının çok daha fazla olduğunu iddia etse de resmi rakamlarda dikkat çeken nokta, vakalardan 8 bin 545’inin son bir ay içinde görülmüş olması ve hastanelerin artan ihtiyaca cevap vermekte zorlanması.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro 4 ay önce 46 hastanenin sadece virüs vakaları için tahsis edildiğini açıklamıştı ancak son dönemlerde vakaların artmasıyla birlikte oteller ve yurtlar da kullanılmaya başladı.
Mesleği doktorluk olan muhalif milletvekillerinden Manuel Olivares ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin %60’ının dolu olduğunu, hasta bakım kapasitesi en yüksek olan başkent Caracas’ta ise doluluk oranının en az %90 olduğunu ifade ediyor.
Olivares yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da toplam solunum cihazı sayısının 300’ü bulmadığını, ülkenin en büyük iki ilinde toplamda sadece 43 solunum cihazının ve 133 yoğun bakım ünitesinin olduğunu söylüyor.
Resmi kayıtlara göre 116 can kaybının yaşandığı ülkede diğer dikkat çekici bir konu da yaşanan ölümlerin yaklaşık %20’sinin sağlık personeli olması. Ülkedeki sağlık örgütleri, sağlık çalışanları için tıbbi ve koruyucu malzeme eksikliğinin, çalışanları eldiven ve maske gibi malzemelerin aynılarını defalarca kullanmak zorunda bıraktığını, bu durumun da virüse yakalanma riskini arttırdığını ifade ediyor.