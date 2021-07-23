Venezuela’da Yılın İlk Yarısında 825 Yargısız İnfaz

Venezuela’da insan hakları örgütlerinin hazırladığı rapora göre yılın ilk altı ayında güvenlik güçleri tarafından en az 825 yargısız infaz yapıldı.

Ülkede işlenen yargısız infaz vakalarını raporlayan Provea ve Centro Gumilla adlı insan hakları örgütleri, bu yılın ilk yarısında asker ve polisler tarafından uygulanan şiddet sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 48,6 daha az olduğunu belirtiyor.

Venezuela Şiddet Gözlemevi adlı örgüt, 2020 yılında işlenen 11 bin 891 cinayetin en az 4 bin 231’inin güvenlik güçlerince işlendiğini rapor etmişti.

İnsan hakları örgütleri güvenlik kuvvetlerinin çoğu zaman aşamalı ve orantılı güç kullanmak yerine olası şüpheli ve suçlulara doğrudan ateş ettiğini, yargısız infazlardan 800’den fazlasında ağır insan hakları ihlalleri işlendiğini belirtiyor.

Raporda “Polis ve askerler çalıştıkları kurumlar, valiler, üst düzey bakanlar ve hükümet yetkilileri tarafından korunuyor. Ülkede güvenlik kuvvetleri mensuplarına yasadışı ve kanunsuz eylemlerden ya da orantısız güç kullanımından dolayı soruşturma açılmaması asker ve polislere fiiliyatta tam bir dokunulmazlık sağlıyor” deniyor.

En fazla ölüm eyalet polisleri eliyle

Rapora göre yargısız infazların yüzde 37’si eyalet polislerince, yüzde 22’si kriminal polislerce, yüzde 20’si askerlerce ve yüzde 11’i ulusal polis teşkilatı tarafından işlendi.

Güvenlik mensuplarınca öldürülenlerin yüzde 27’sinden fazlası 18 ila 30 yaşlarında ve “barrio” denilen yoksul gecekondu semtlerinde yaşayan erkeklerden oluşuyor.

2021’de en fazla yargısız infaz Ocak ayında yapıldı. Güvenlik kuvvetlerinin, çetelerin kontrolunda olan bir gecekonduya girmesiyle başlayan çatışmalarda aralarında mahalle sakinlerinin de yer aldığı 228 kişi yaşamını yitirmişti.

2015’ten bu yana 7 bin 180 kişinin güvenlik kuvvetleri mensuplarınca yaşamını yitirdiği ülkede 2020 yılı Aralık ayına kadar olan sürede her yıl artış gözlendi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin de Venezuela’da güvenlik güçlerinin ağır insan hakları ihlalleri yaptığına dair raporları bulunuyor.

