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Venezuela’da Yıllar Sonra Ekonomik Büyüme Beklentisi

28.12.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomisi son sekiz yılda yaklaşık yüzde 80 küçülen Venezuela’da enflasyon son 3 aydır tek haneli rakamlarda seyrediyor. Hükümet yetkilileri ve ekonomistler bu yıl uzun bir aradan sonra ilk defa ekonominin artıya geçmesini bekliyor

Son yıllarda kur artışı ve yüksek enflasyonun en ağır yaşandığı ülke olan Venezuela’da Merkez Bankası (BCV) verilerine göre yılın ilk 11 ayındaki enflasyon yüzde 631,1; yıllık enflasyonsa yüzde 1197,5 olarak açıklandı. Uzmanların yıl sonu tahmininin yüzde 700 civarında olduğu ülkede, enflasyon resmi verilere göre 2019’da yüzde 10 bine (% 9585), geçen yıl ise yüzde 3 bine yakın (% 2959) olmuştu.

Ekonomisi son sekiz yılda yaklaşık yüzde 80 küçülen Venezuela’da enflasyon son 3 aydır tek haneli rakamlarda seyrediyor. Hükümet yetkilileri ve ekonomistler bu yıl uzun bir aradan sonra ilk defa ekonominin artıya geçmesini bekliyor. Uzmanların yüzde 4 ve üzerinde beklediği ekonomik büyümenin en önemli nedenleri arasında geçen yıl sonu günde 500 bin varil olan petrol üretiminin bu yıl sonu itibarıyla 1 milyon varil barajını aşması ve ekonominin fiili dolarizasyonu olması gösteriliyor.

Yoksullaşma sürüyor

Enflasyonun 3 haneli rakamlara düşmesine ve ekonomik büyüme beklentilerine rağmen ekonomik verilerdeki görece iyileşmenin halkın cebine yansımadığı bu durumdaki en temel nedenin de gelir adaletsizliğinin artması olduğu belirtiliyor.

Araştırmalar son yılların en ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da halkın büyük çoğunluğunun yoksullaştığını gösteriyor. Andres Bello Katolik Üniversitesi’nin yaptığı yaşam koşulları araştırmasına (Encovi) göre bugün Venezuelalılar’ın yüzde 94,5’i yoksul, yüzde 76,6’sı aşırı yoksulluk koşullarında yaşıyor.

Gıda harcamaları yüzde 13 azaldı

Araştırmaya göre alım gücünün azalmasıyla birlikte dar gelirli kesimlerin beslenmeye ayırabildiği bütçenin geçen yıla göre yüzde 13,3 daha az; özellikle süt, peynir ve baharat tüketiminde kayda değer azalmaların yaşanıyor.

Günde 3 öğün tüketemediği ya da yeterli gıdaya erişemediği için günlük kalori ihtiyacını karşılayamayanların oranının 2020’ye oranla yüzde 1,2 artarak yüzde 24,5’e ulaştığı da araştırmanın sonuçlarından bir diğeri.

Encovi araştırması, Venezuela’daki işsizlik oranının yüzde 38,4’e çıkarken sigortalı çalışanların oranının yüzde 40’a düştüğüne; halkın alım gücünün azalmasıyla birlikte eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde de acil çözüm gerektiren sorunlar yaşandığına dikkat çekiyor.

Durdurulamayan döviz kuru ve enflasyon karşısında temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için 6 milyondan fazla insanın, yani her 5 kişiden birinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, uzmanlar ekonomik krizin toplumda yarattığı tahribatın onarılması için uzun yıllar gerektiğini belirtiyor.

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