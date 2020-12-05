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Venezuela’da Yıllık Enflasyon Yüzde 3 Bini Aştı

05.12.2020 22:49 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da Yıllık Enflasyon Yüzde 3 Bini Aştı

Ekonomist Luis Crespo, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Venezuela'da bu yıl toplam enflasyonun yüzde 3.045,92’ye ulaştığını ve ülkede yaşanan hiperenflasyonun temel nedenleri arasında parasal genişlemenin ve döviz piyasasındaki çarpıklıkların olduğunu belirtti

Venezuela’da Ulusal Meclis verilerine göre Kasım ayı enflasyonu yüzde 65,7 oldu.

Geçtiğimiz ay en fazla zamlanan başlıklar arasında yüzde 232,8 ile rekreatif etkinlikler, yüzde 171,4 ile iletişim ücretleri, yüzde 107,3 ile konut ve yüzde 44’le gıda fiyatları yer alıyor.

Ulusal Meclis Finans Komisyonu’nun yayımladığı raporda, Kasım ayı enflasyonunun temel nedeni olarak döviz kurlarındaki artış gösteriliyor. Geçtiğimiz ay başında 512 bin bolivardan işlem gören ABD Doları, ay sonunda 1 milyon bandını aşmış ve böylece ulusal para bolivar 26 günde yüzde 51 değer kaybetmişti.

Hiperenflasyon eşitsizliği artırıyor

Ekonomist Luis Crespo, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda bu yıl toplam enflasyonun yüzde 3.045,92’ye ulaştığını ve Venezuela’da yaşanan hiperenflasyonun temel nedenleri arasında parasal genişlemenin ve döviz piyasasındaki çarpıklıkların olduğunu belirtti.

Crespo, 4 yıldır yaşanan hiperenflasyon koşullarından dolayı, yaşanan ani fiyat artışları ve ulusal para bolivarın değer kayıplarından dolayı kişi ve kurumların tasarruflarının eridiğini bugün kimsenin elinde bolivar tutmak istemediğini ve alışverişlerin artık dolarla ya da dolara endeksli yapıldığını söyledi.

2013 yılından bu yana yerli üretimdeki kaybın yüzde 90’ları bulduğuna dikkati çeken Crespo, hala iş yapmaya devam eden şirketlerin ise dolarla iş yaparak üretimde ayakta kaldığını belirtiyor.

Crespo “Her ne kadar dolarla ticaret yapmak hiperenflasyon karşısında avantajlar sağlasa da maaşlarını dolarla alanlar ile bolivarla alanlar arasındaki eşitsizliğin artmasına neden oluyor. Venezuela’da maaşını bolivarla alan kesimler arasında sağlık çalışanları, öğretmenler, akademisyenler, memurlar, emekliler bulunuyor” dedi.

Venezuela’da asgari ücret, yemek yardımıyla birlikte 2 milyon 400 bin bolivar yani yaklaşık 2 dolara tekabül ediyor ve 30 milyon nüfuslu Venezuela’da asgari ücretli ve emekli en az 10 milyon kişinin olduğu belirtiliyor.

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