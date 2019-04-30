Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Darbe girişimiminin ulusalcı Bolivarcı devrimi yok etmeyi amaçlayan ABD destekli bir hareket olduğunu savunan Saab, "Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Venezuela halkı güçlü ve onurludur. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız. Venezuela halkı birlik ve beraberlik içinde ülkesini savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatmıştı.