Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız." dedi.
Darbe girişimiminin ulusalcı Bolivarcı devrimi yok etmeyi amaçlayan ABD destekli bir hareket olduğunu savunan Saab, "Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Venezuela halkı güçlü ve onurludur. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız. Venezuela halkı birlik ve beraberlik içinde ülkesini savunacaktır." ifadelerini kullandı.
Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatmıştı.
- Darbe girişimi
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.
Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.
Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.
Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.
Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.
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