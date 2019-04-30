HABER

Venezuela'daki darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami: - "Bizim halkımız ve Bolivarcı ulusal askeri güçlerimiz, bu zavallı, sefil darbe girişimini yenecektir" - "Emperyalist güçlerin desteklediği bu darbecilerin anayasal düzeni baltalamaktan ve ülkeyi şiddete sürüklemekten başka amacı yok" - Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido: - "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." - "Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izin verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimini başarısızlığa uğratmaya kararlı olduklarını belirtti.

Asker ve sivil Venezuelalıların azami çabayla darbe girişimini alt edeceğine inandığını ifade eden El Aissami, "Bizim halkımız ve Bolivarcı ulusal askeri güçlerimiz, bu zavallı, sefil darbe girişimini yenecektir." dedi.

Girişimin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden El Aissami, "Emperyalist güçlerin desteklediği bu darbecilerin anayasal düzeni baltalamaktan ve ülkeyi şiddete sürüklemekten başka amacı yok." diye konuştu.

- Guaido'dan yeni açıklamalar

Öte yandan Guaido, yeni açıklamasında, halka ve silahlı kuvvetlere yaptığı çağrıyı yineledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımlanan yeni bir videoda Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafındaki trafiğe kapatıldığı anlaşılan otoyolda yaptığı açıklamada, girişimleriyle Maduro hükümetini barışçı yollarla iktidardan el çektirmeyi amaçladıklarını savundu.

Halka ve silahlı kuvvetlere yaptıkları çağrının hala geçerli olduğunu ifade eden Guaido, "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." dedi.

Maduro hükümetinin çekilmesi gerektiğini vurgulayan Guaido, "Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izn verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim. Öte yandan sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü bu sürecin geleceğine halkın karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sunduBahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu
Beyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndüBeyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.