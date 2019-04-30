Venezuela'daki darbe girişimi

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Girişimin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden El Aissami, "Emperyalist güçlerin desteklediği bu darbecilerin anayasal düzeni baltalamaktan ve ülkeyi şiddete sürüklemekten başka amacı yok." diye konuştu.

Asker ve sivil Venezuelalıların azami çabayla darbe girişimini alt edeceğine inandığını ifade eden El Aissami, "Bizim halkımız ve Bolivarcı ulusal askeri güçlerimiz, bu zavallı, sefil darbe girişimini yenecektir." dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimini başarısızlığa uğratmaya kararlı olduklarını belirtti.

Halka ve silahlı kuvvetlere yaptıkları çağrının hala geçerli olduğunu ifade eden Guaido, "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." dedi.

Maduro hükümetinin çekilmesi gerektiğini vurgulayan Guaido, "Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izn verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim. Öte yandan sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü bu sürecin geleceğine halkın karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.