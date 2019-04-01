Venezuela’daki elektrik kesintileri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkedeki elektrik sorununun düzeltilmesi için 30 günlük bir yönetim planını uygulamaya koyduklarını duyurdu.

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela’da mart ayının ilk haftasında başlayan elektrik kesintileri sürerken, bu kesintileri sabotaj olarak değerlendiren hükümetin de durumu düzeltmek için çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin son gelişmeleri ve kararları açıklayan Maduro, ülkedeki elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için “üretimde denge, güvenli aktarım, dağıtım yönetimi ve tüm ülkede tüketim hizmeti” konularında yoğunlaşmak üzere 30 günlük bir planı devreye aldıklarını kaydetti.

Maduro, plana ilişkin bir detay vermezken, cuma günü yaşanan 3’üncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santraline yönelik gerçekleştirilen yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

İlk yaşanan kesintinin “ABD’den gönderilen bir virüsten kaynaklandığını” ifade eden Maduro, daha sonra elektrik sistemine fiziki ve elektromanyetik saldırılar düzenlendiğini ve bu yüzden kesintilerin devam ettiğini vurguladı.