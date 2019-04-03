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Venezuela'daki elektrik kesintileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Venezuela'daki elektrik kesintileri

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sistemde yaşanan arızaların giderilmesi amacıyla çalışmalar yapılacağını bildirdi.

İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Caracas’ın büyük bölümünün yanı sıra ülkenin 16 eyaletinde bölgesel olarak görülen elektrik kesintilerinin ulusal elektrik sistemine düzenlenen faşist saldırılardan kaynaklandığını öne sürerek, bu saldırılar karşısında galip geleceklerini kaydetti.

Rodriguez, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik sisteminde yaşanan arızanın çözümü için çalışmalar yapılacağını belirterek, onarım çalışmalarının yerel saatle 18.00'den 20.30'a kadar süreceğini ifade etti.

Venezuela'da ilk kesinti 7 Mart'ta olmuş ve yaklaşık bir hafta sürmüştü. 25 Mart'ta yaşanan 2'nci büyük kesinti ise 2 gün devam etmişti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ikinci kesintinin bir keskin nişancının ülkedeki en büyük elektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine ateş açması ve yangın çıkarması sonucu yaşandığını belirtmişti.

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Jorge Rodríguez Venezuela elektirik kesintisi

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