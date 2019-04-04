Venezuela’daki elektrik kesintileri

Geçen ay 4 büyük elektrik kesintisi yaşanan Venezuela’da, ulusal elektrik şirketi CORPOELEC yeniden yapılandırılacak.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Bolivar eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümetin öncelikle elektrik sistemindeki problemi çözmek ve CORPOELEC şirketini yeniden yapılandırmak istediğini belirtti.

Ülkedeki elektrik kesintilerinin “sabotaj”lardan kaynaklandığını ifade eden Rodriguez, bu “sabotajlara dair yeni kanıtların” kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Venezuela'da mart ayı içerisinde hükümetin “sabotaj” olarak değerlendirdiği 4 büyük elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Ülkede 7 Mart’ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kesintiye Venezuela’nın büyük bölümüne elektrik sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki bir aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini söylemişti.