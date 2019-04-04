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Venezuela’daki elektrik kesintileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 06:29 | Son Güncelleme

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkenin ulusal elektrik şirketi CORPOELEC'in yeniden yapılandırılacağını duyurdu

Geçen ay 4 büyük elektrik kesintisi yaşanan Venezuela’da, ulusal elektrik şirketi CORPOELEC yeniden yapılandırılacak.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Bolivar eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümetin öncelikle elektrik sistemindeki problemi çözmek ve CORPOELEC şirketini yeniden yapılandırmak istediğini belirtti.

Ülkedeki elektrik kesintilerinin “sabotaj”lardan kaynaklandığını ifade eden Rodriguez, bu “sabotajlara dair yeni kanıtların” kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Venezuela'da mart ayı içerisinde hükümetin “sabotaj” olarak değerlendirdiği 4 büyük elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Ülkede 7 Mart’ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kesintiye Venezuela’nın büyük bölümüne elektrik sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki bir aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini söylemişti.

Son kesintiler ise 29-30 Mart’ta görülmüş, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro 30 günlük bir plan açıklamıştı.

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00 -20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Elektrik kesintileri nedeniyle ülke genelinde şebeke suyu sorununun yaşandığı Venezuela’da söz konusu "düzenli kesintilerin" elektrik sistemi tamamen düzeltilinceye kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Venezuela'daki elektrik kesintileri

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