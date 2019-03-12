Venezuela’daki elektrik kesintisi

Önemli bir bölümüne dün elektrik verilmeye başlanan başkent Caracas’ın birçok mahallesi, kentteki aktarma istasyonlarından birinde günün ilk saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte yeniden karanlığa gömüldü.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, kesintinin başladığı perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

Venezuela’da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

Elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede şebeke suyu hizmeti verilemezken Caracaslılar park ve yeşil alanların yanı sıra dere gibi doğal kaynaklardan elde ettikleri veya arızalı borulardan sızan suyu, bidonlarla evlerine taşıyor.

Başkentin bazı noktalarındaki otoyollarda cep telefonlarının sinyal alabildiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

- Oteller doldu, bazıları kapandı

Öte yandan kesintinin başladığı perşembeden bu yana kentteki otellerde doluluk yaşanıyor. Maddi durumu iyi olan Venezuelalıların yanı sıra evlerinde makineye bağlı hastaları olanlar da otellere akın ediyor.

Kentteki oteller zincirinden biri ise patlamadan ötürü, yüzlerce müşterisini tahliye ederek hizmeti sonlandırdı.

