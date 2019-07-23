Venezuela'daki elektrik kesintisi

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin, sabotajdan kaynaklandığı bildirdi.

Bu yıl dört kez karanlığa gömülen Venezuela'da, 16 eyalet ile başkent Caracas'ın önemli bölümünde meydana gelen beşinci kesinti, birçok bölgede devam ediyor.

Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ilk araştırmalara göre kesintinin, elektromanyetik sabotajdan kaynaklandığını söyledi.

Rodriguez, sabotajın, "ülkenin en önemli elektrik üretim merkezi Guri'ye düzenlendiğini" ve kesintinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

- Maduro'dan orduya talimat

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin, ülkedeki huzuru garanti altına almak için görev başında olduğunu kaydetti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido da sosyal medya hesabından kesintiye ilişkin açıklama yaptı.

Kesintiden hükümeti sorumlu tutan Guaido, AN'nin bugünkü oturumlarının sokakta yapılacağını duyurdu.