HABER

Venezuela’daki elektrik kesintisi 20 saati devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin 20 saattir devam ettiği belirtildi.Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin hala devam ettiği aktarıldı.

Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin 20 saattir devam ettiği belirtildi.
Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin hala devam ettiği aktarıldı. Yaklaşık 20 saattir etkili olan elektrik kesintisi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasını emrettiği belirtildi. İşyerlerinin ise muhalif çeteciler tarafından soyulmaması için açılmamasını istedi. Sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilirken şimdiye kadar ulusal ağı bozan herhangi bir sorunun yaşanmadığı başkent Karakas’ın bazı bölgelerine yavaş yavaş elektrik verilmeye başlandı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodrguez de, devlet televizyonundan halka sabır çağrısında bulundu, gün bitmeden tüm ülkede elektriğin yeniden geleceği müjdesini verdi.

ABD’li senatörden dalga geçen tweet
Maduro hükümetinin elektrik kesintisi yüzünden suçladığı ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio bir kez daha ülkedeki durumu alaya alan bir paylaşımda bulundu. Rubio, ”Venezuela halkından özür dilerim. Apple’dan indirdiğim ’elektronik saldırı’ uygulamasının yanlış yerine tıklamış olmalıyım” dedi.
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela’daki ekonomik sorunların nedenlerinin yaptırımlarımız olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Yaptırımlar kesintilerden çok daha yeni” mesajını verdi.

Guaido video ile Twitter’dan duyurdu
Kendisini devlet başkanı ilan etmiş olan Juan Guaido da konuya ilişkin, "Bir anneye yemek yapmamasını, makineye bağlı hastaya ölmemesini nasıl söylersin. Güçsüz bir ülkede çalışması gereken bir çalışanı elektriksiz nasıl çalıştırırsın?” paylaşımında bulundu.

Ulusal Şirket sabotajı doğruladı
Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı. Ancak saldırıya dair ayrıntı verilmedi. Güneydoğudaki Bolvar eyaletinde bulunan Guri hidroelektrik santrali, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını karşılıyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Yıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyaretiYıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyareti
Kadınlar yürüdü, o izledi 'Çalışmak zorundayım' dediKadınlar yürüdü, o izledi 'Çalışmak zorundayım' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Sarıgül itirafı

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da korkunç olay! Televizyon patladı...

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 7 gözaltı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı! 'Fıtrat değişir sanma'

Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.