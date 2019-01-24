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Venezuela'daki gelişmelere AB ülkelerinden tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 01:27 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan: - "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır" - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass: - "Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' dedi.

Duncan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ''Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyorum.'' ifadesini kullandı.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Twitter'da paylaştığı mesajda, ''Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz. AB ortaklarımızla ortak bir tepkiyi koordine edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da ülkenin Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak Avrupalı ortaklarıyla istişare halinde olduğu bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Venezuela'da yeni umut doğduğunu" savunarak ''Danimarka daima meşru seçilmiş demokratik kurumları destekleyecek. Juan Guaido'nun dahil olduğu parlamentoyu da.'' mesajını verdi.

Samuelsen, ''güçlü bir açıklama'' için de AB ortaklarıyla çalıştığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Danimarka Fransa ingiltere Venezuela

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