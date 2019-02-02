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Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

CARACAS (AA) - Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Latin Amerika ülkesi Venezuela'da iktidar ve muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi.

Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde buluştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı'ndaki mitinge iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek veriyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ya da PSUV Başkan Yardımcıso Diosdado Cabello’nun konuşma yapması beklenen mitinge, hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katılıyor.

Öte yandan, başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla sokağa çıkan hükümet karşıtlarının protestosu da sürüyor.

-Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler

Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlılarından gösteriler
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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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