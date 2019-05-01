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Venezuela'daki kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak ve diyaloğu teşvik etmek için Meksika, Uruguay ve 14 Karayip Ülkesi ile temas kurdu

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulmak ve diyaloğu teşvik etmek için Meksika, Uruguay ve 14 Karayip Ülkesi ile temasa geçti.

Ülke basınında yer alanda habere göre, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, Devlet Başkanı Morales'in Venezuela'da yaşanmakta olan krize ilişkin Meksika, Uruguay ve 14 Karayip Ülkesi ile iletişime geçtiğini bildirdi.

Pary, Venezuela'da herhangi bir darbe girişimini kabul etmediklerini, çözüm mekanizmasının diyalog ve müzakere olduğuna inandıklarını belirtti.

Venezuelalıların, kendi iç problemlerine ve yaşadıkları zorluklara çözüm bulmak zorunda olduğuna işaret eden Pary, "Bu zorlu sürece eşlik etmeye hazırız ancak dışarıdan herhangi bir zorlamayı asla kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela krizinin başından bu yana diyalog ve barışı savunmasıyla öne çıkıyor.

- Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında, etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını vurgulayarak, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadesini kullanmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Venezuela'da darbe teşebbüsü" Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales Bolivya Dışişleri Bakanı Diego pary Diylaog ve barış

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