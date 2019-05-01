Venezuela'daki kriz

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulmak ve diyaloğu teşvik etmek için Meksika, Uruguay ve 14 Karayip Ülkesi ile temasa geçti.

Ülke basınında yer alanda habere göre, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, Devlet Başkanı Morales'in Venezuela'da yaşanmakta olan krize ilişkin Meksika, Uruguay ve 14 Karayip Ülkesi ile iletişime geçtiğini bildirdi.

Pary, Venezuela'da herhangi bir darbe girişimini kabul etmediklerini, çözüm mekanizmasının diyalog ve müzakere olduğuna inandıklarını belirtti.

Venezuelalıların, kendi iç problemlerine ve yaşadıkları zorluklara çözüm bulmak zorunda olduğuna işaret eden Pary, "Bu zorlu sürece eşlik etmeye hazırız ancak dışarıdan herhangi bir zorlamayı asla kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela krizinin başından bu yana diyalog ve barışı savunmasıyla öne çıkıyor.

- Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.