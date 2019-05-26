Venezuela'daki krizin aşılması için Oslo süreci başlıyor

Diğer yandan Guaido'nun Maduro'ya karşı üslubunu yumuşattığı gözlendi.Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, gelecek hafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileriyle görüşmek üzere Oslo'ya temsilci göndereceğini söyledi. Norveç'in başkentindeki görüşme, Maduro ile Guaido cepheleri arasında yüz yüze yapılacak ilk resmi görüşme olacak.

Venezuela'da iktidar üzerinde hak iddia eden iki tarafın temsilcileri, geçen hafta birbirlerinden bağımsız olarak Oslo'ya gitmiş ancak ikili bir görüşme yapmamışlardı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Guaido, Oslo'ya gönderececeği delegasyonun "hem Norveç hükümeti hem de rejim temsilcileriyle görüşeceğini" söyledi. Norveç'te yapılan ilk görüşmelerde "müzakere" yapılmadığını belirten Guaido, yapılacak olası bir anlaşmanın Maduro'nun görevden ayrılmasına ve yeniden seçimlere gidilmesini beraberinde getirmesi gerektiğini söyledi.

Guaido'nun, Maduro'nun temsilcileri hakkında konuşurken dikkatli bir üslup benimsediği gözlemlendi. Bunun, Guaido'nun Maduro'yu devirmek üzere halka aylarca sokağa çıkma çağrısı yapmasına rağmen hedefe ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı yorumu yapılıyor.