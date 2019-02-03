Venezuela’daki siyasi kriz Irak’a uzandı

Venezuela’nın Bağdat Büyükelçisi Jonathan Delfi Velasco Ramirez, kendisini geçici Venezuela Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek verdiğini açıkladı.
Venezuela’nın Bağdat Büyükelçisi Jonathan Delfi Velasco Ramirez sosyal medyada bir video paylaşarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu eleştirdi. Maduro hükümetinden yollarını ayırdığını ifade eden Ramirez, kendisini geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido’nun millet, tarih ve anayasa uğruna doğru yolda olduğunu söyledi. Maduro’nun "gaspçı ve acımasız çetelerinin bütün çizgileri aştıklarını" ileri süren Ramirez, Guaido’nun devlet başkanlığına geçmesinin hem görevi hem de anayasal bir hakkı olduğunu savundu.
Venezuela’da Maduro hükümetinden ayrılan ilk büyükelçi olan Ramirez, Venezuela halkını Guaido’yu desteklemeye çağırdı.
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