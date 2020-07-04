Venezuela’daki Türkler: “Pandemi Ekonomiyi Çok Etkiliyor”

Venezuela’da son yıllarda yaşanan ekonomik krizin boyutunu en iyi açıklayan istatistiklerden biri de ülkedeki her 6 kişiden birinin ekonomik gerekçelerle yurtdışına göç etmiş olması. Merkez Bankası verilerine göre 2019’u %9500 enflasyonla kapatan ülkede pandemiyle birlikte ekonomi adeta durma noktasına geldi. Muhabirimiz Mustafa Özdemir, Venezuela’daki Türkler'le Corona virüsünün ekonomiye etkisini konuştu. Son yedi yılda ekonomisi yarı yarıya küçülen Venezuela’da yaşanan darboğaza şimdi bir de karantina koşullarının yarattığı ekonomik tahribat eklendi. Resmi verilere göre yılın ilk beş ayında %296 enflasyon yaşanan ülkede, ekonominin durumunu Venezuela’daki Türk işadamlarıyla konuştuk. MÜSİAD Venezuela Temsilcisi Hayri Küçükyavuz, Venezuela ekonomisinin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle tarif ediyor: “Şu an, Venezuela ekonomisi Corona virüsünden dolayı oldukça durgun bir halde. Şu anda sadece hemen hemen bütün işyerleri ve fabrikalar virüsten dolayı kapatıldı. Şu an sadece marketler ve eczaneler açık, diğer işyerleri kapalı olduğu için halkın %90’ı işsiz durumda ve halk bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak için birikimlerini kullanıyor. İşyerleri kapalı olduğu için ve alım gücü de çok düşük olduğu için oldukça zorluk çekiyorlar. Ayrıca Venezuela devleti fakir ailelere gıda yardımında bulunuyor ve ikramiyeler veriyor. Halk onunla idare ediyor. Ayrıca devlet çalışmayan ailelere bono yardımında bulunuyor. Yeterli mi yetersiz. Ama gerçekten çaresiz durumdalar başka da bir alternatifleri yok.”

Pandeminin en fazla etkilediği işletmelerden biri de restoranlar. Esnaf Adil Aydın karantina sürecinde alım gücünün de düşmesiyle, satışlarının %80 azaldığını, ayakta kalmak için restoranın bir bölümünü markete çevirmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. “Düşünün bir döner 4 dolar. Asgari ücret 10 dolar. Özel sektörde çalışanlarsa ortalama 50-60 dolar kazanabiliyor. Düşünsenize eviniz kira, çocuğunuz var, yiyeceğiniz içeceğiniz vs. insanlar ne yapıyor. Dışarıda yemek yemeyi en sona bırakıyor. O yüzden restoranımızda şu anda fazla bir iş yapmıyoruz. Çoğu restoran da zaten kapalı, açık olanlar da bir kısmını markete dönüştürdü. Durumu bir şekilde idare etmek zorundalar çünkü bunun elektriği, suyu kirası var da var” diyor. Türkiye’den un ve makarna gibi temel gıda maddeler ithalatı yapan Mutlu Doğan, karantina sürecinde gıda satışlarında da düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Doğan, “Karantinadan önce ben günlük 1-1,5 konteynır mal satıyordum günlük ama karantinadan sonra işyerlerinin kapanmasıyla satışlarımız oldukça düştü. Bu fırınlar yarım gün açık olduğu için satışlar da yarı yarıya düştü, bazen de %80’e kadar düştüğü oluyordu. Sen çikolata yemeden yaşayabilirsin, ayakkabı almadan da yaşayabilirsin ama temel gıda almadan yaşayamazsın. O yüzden satın almak zorundasın ama eskisi gibi değil. Herkes evinde kapandı ve satışlar düştü” diye konuşuyor.