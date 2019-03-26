HABER

Venezuela’daki yeni elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:11 | Son Güncelleme

Venezeula Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: - “Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santralindeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi”

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümetinden, ülkenin büyük bölümünü yeniden karanlıkta bırakan elektrik kesintisi için “sabotaj” değerlendirmesi geldi.

Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez başkent Caracas’ın büyük bölümünün yanı sıra ülkenin 16 eyaletinde bölgesel olarak görülen elektrik kesintilerinin ulusal elektrik sistemine düzenlenen yeni bir saldırının sonucu olduğunu söyledi.

Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, “Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santralindeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi.” dedi.

Rodriguez, saldırının niteliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ülkenin ve Caracas’ın büyük bölümünü etkileyen kesinti nedeniyle iletişimde aksaklıklar meydana gelirken başkent metrosu da hizmet veremiyor.

Bu arada ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilk kesintide olduğu gibi bundan da hükümeti sorumlu tuttu.

Hükümetin ülkeye düzenli elektrik vermekten aciz olduğunu öne süren Guaido, kesintinin sabotajdan değil yüksek gerilim hattında çıkan yangından kaynaklandığını savundu.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Çanakkale'de faciaÇanakkale'de facia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki elektrik kesintisi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 karayolunda kaza! Biri polis 3 yaralı

D-100 karayolunda kaza! Biri polis 3 yaralı

Son dakika! Çanakkale'de göçmen faciası: 4 ölü

Çanakkale'de facia

13 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dev operasyon! Gözaltılar var!

13 ilde dev operasyon! Gözaltılar var!

Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Golan Tepeleri hakkındaki kararına tepki

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü resmen açıkladı! 2500 polis alınacak

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde okullar iki gün tatil edildi

Denizli'de eğitime 'deprem' engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.