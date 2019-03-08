Venezuela'dan 250 bin kişi sığınma talep etti

Öte yandan siyasi krizle karşı karşıya olan ülkede 23 eyaletin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela'dan yaklaşık 250 bin kişinin geçtiğimiz yıl içerisinde yabancı bir ülkeye sığınma başvurusu yaptığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2014 yılından bu yana 414 bin Venezuelalının sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu. BM verilerine göre bu başvuruların yaklaşık yüzde 60'ı, yani 243 bin 669'u 2018 yılında gerçekleştirildi. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı 110 bin 825'ti.

Tabloya ilişkin BM'den yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumun sonucu olarak Venezuela vatandaşlarının sığınma başvuruları katlanarak arttı" ifadesine yer verildi.

Sığınma başvurusu yapanların üçte ikisinin Latin Amerika'da olduğu belirtildi. Diğerlerinin ise Kuzey Amerika ve bazı Avrupalı ülkelere sığınma başvurusu yaptığı aktarıldı. Venezuelalılardan en fazla sığınma başvurusu alan ülkelerin, Peru (167 bin 238), Brezilya (83 bin 893), ABD (72 bin 722), İspanya (29 bin603) ve Ekvador (13 bin 535) olduğu açıklandı.