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Venezuela'dan 250 bin kişi sığınma talep etti

08.03.2019 23:34 | Son Güncelleme

2018'de Venezuela'dan yaklaşık 250 bin kişinin yabancı ülkelere sığınma talebinde bulunduğu açıklandı.

Venezuela'dan 250 bin kişi sığınma talep etti

Öte yandan siyasi krizle karşı karşıya olan ülkede 23 eyaletin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela'dan yaklaşık 250 bin kişinin geçtiğimiz yıl içerisinde yabancı bir ülkeye sığınma başvurusu yaptığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2014 yılından bu yana 414 bin Venezuelalının sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu. BM verilerine göre bu başvuruların yaklaşık yüzde 60'ı, yani 243 bin 669'u 2018 yılında gerçekleştirildi. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı 110 bin 825'ti.

Tabloya ilişkin BM'den yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumun sonucu olarak Venezuela vatandaşlarının sığınma başvuruları katlanarak arttı" ifadesine yer verildi.

Sığınma başvurusu yapanların üçte ikisinin Latin Amerika'da olduğu belirtildi. Diğerlerinin ise Kuzey Amerika ve bazı Avrupalı ülkelere sığınma başvurusu yaptığı aktarıldı. Venezuelalılardan en fazla sığınma başvurusu alan ülkelerin, Peru (167 bin 238), Brezilya (83 bin 893), ABD (72 bin 722), İspanya (29 bin603) ve Ekvador (13 bin 535) olduğu açıklandı.

Venezuela ekonomisi 2014’ten bu yana düşen petrol fiyatları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yıllık enflasyonun yüzde 2 milyonu bulduğu ülkede aylık asgari ücret altı dolar civarında.

Venezuela'da elektrik kesintisi krizi

31 milyon nüfuslu Venezuela'nın büyük bölümünde Perşembe akşamından bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinin 23 eyaletten 22'sinde etkili olduğu belirtiliyor. Okul ve devlet dairelerinin tatil edildiği ülkedeki kesintiden Maduro hükümeti, ABD'den emir alan aşırı sağcı grupları sorumlu tuttu.

Maduro Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Emperyalist ABD'nin ilan ettiği ve başlattığı elektrik savaşından halkımız galip gelecek" yazdı.

ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Maduro'ya cevaben paylaştığı mesajda "Maduro'nun politikaları karanlıktan başka birşey getirmiyor. Yiyecek yok, ilaç yok. Şimdi de elektrik yok. Sırada, Maduro yok" yazdı.

Devlet televizyonu VTV, başkent Caracas'ta 16 mahallede elektrik hizmetinin tekrar başlatıldığını duyurdu.

Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela'da siyasi kriz muhalefet lideri Juan Guiado'nun kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmesi ile başladı. Almanya'nın da aralarında olduğu çok sayıda Avrupa ülkesi, Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki meşru devlet başkanı olarak tanımıştı.

rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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