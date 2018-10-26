Venezuela’dan AB Komisyonu Başkanı Juncker’e kınama

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "Uluslararası hukukun karşısına çıkarmak gerekiyor." ifadelerini kullanan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki gösterildi.

Juncker'in, "Venezuela'ya müdahale etmek isteyen savaş çığırtkanı hükümetlerin, düzen bozucu tezlerine olan desteğini gözler önüne serdiğine" vurgu yapılan açıklamada, Venezuela'nın, Juncker'in "rezil ve düşmanca ifadelerini en güçlü şekilde kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, ülkenin devrimci hükümetine saldırmanın kabul edilemez olduğu kaydedilerek, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından, Kolombiya Devlet Başkanı ile Brüksel'deki buluşmasından sonra sarf edilen rezil ve düşmanca ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'nın, halkının haysiyetini zedeleyecek hiçbir girişime kayıtsız kalmayacağı vurgulanan açıklamada, AB'ye, "saldırganlığı bir dış ilişkiler metodu olarak kullanmayı bırakması" tavsiye edildi.