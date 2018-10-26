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Venezuela’dan AB Komisyonu Başkanı Juncker’e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanlığı: - "Bolivarcı Venezuela hükümeti, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından, Kolombiya Devlet Başkanı ile Brüksel'deki buluşmasından sonra sarf edilen rezil ve düşmanca ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor"

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "Uluslararası hukukun karşısına çıkarmak gerekiyor." ifadelerini kullanan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki gösterildi.

Juncker'in, "Venezuela'ya müdahale etmek isteyen savaş çığırtkanı hükümetlerin, düzen bozucu tezlerine olan desteğini gözler önüne serdiğine" vurgu yapılan açıklamada, Venezuela'nın, Juncker'in "rezil ve düşmanca ifadelerini en güçlü şekilde kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, ülkenin devrimci hükümetine saldırmanın kabul edilemez olduğu kaydedilerek, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından, Kolombiya Devlet Başkanı ile Brüksel'deki buluşmasından sonra sarf edilen rezil ve düşmanca ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'nın, halkının haysiyetini zedeleyecek hiçbir girişime kayıtsız kalmayacağı vurgulanan açıklamada, AB'ye, "saldırganlığı bir dış ilişkiler metodu olarak kullanmayı bırakması" tavsiye edildi.

Açıklamada, AB'ye, Venezuela ile eşitlik, saygı ve şeffaflık tabanında ilişkiler kurması çağrısında bulunuldu.

Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün Brüksel'de kabul ettikleri Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda Juncker, "Maduro'yu uluslararası hukukun karşısına çıkarmak gerekiyor. Biz, Kolombiyalı dostlarımızın çabalarını yüzde 100 destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

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