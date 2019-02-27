Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a görüşme çağrısı

Arreaza, uluslararası bankaların Venezuela ile çalışmayı reddettiğini, İngiltere'nin 1,5 milyar, Belçika'nın da 1,4 milyar dolar tutarındaki mal varlıklarını bloke ettiğini aktardı.

Venezuela'nın ABD tarafından ablukaya alındığını belirten Arreaza, Kasım 2017'den bu yana başta petrol şirketleri olmak üzere ABD'nin ülkesinin 30 milyar dolarlık varlığına el koyduğunun altını çizdi.

Arreaza, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesiyle ABD arasındaki gerginliğe değindi.

CENEVRE (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'ye diyalog çağrısında bulunarak, "Devlet Başkanı (Nicolas) Maduro ile (ABD Başkanı Donald) Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." dedi.

- Bachelet'e davet

Arreaza, konuşmasında kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya da tepki göstererek, "Guaido, halka açık bir meydanda kendisinin devlet başkanı olduğunu iddia etti." dedi.

Guaido'nun geçen hafta Kolombiya sınırında yaşanan olayları bahane ederek ABD'yi ülkesine yönelik askeri müdahaleye davet ettiğini belirten Arreaza, "Bu, BM'nin hiçbir organı tarafından kabul edilemez." diye konuştu.

Arreaza, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i ülkesine davet ederek, ablukanın Venezuela halkı üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde görmesini istedi.

- "Görüşme Venezuela'da yapılsın"

ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Arreaza, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini kullandı.

Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulundu.