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Venezuela’dan ambargoya karşı hukuki hamle geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik yaptırımlar konusunda tavsiye almak için İspanyol bir hukuk firması ile anlaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik yaptırımlar konusunda tavsiye almak için İspanyol bir hukuk firması ile anlaştı. İran, Küba ve Rusya gibi ülkelerle de çalışan Lupicinio Hukuk Firması, Maduro’nun yanı sıra Venezuela hükumetini ve ülkenin üst düzey yetkililerini temsil edecek.

Venezuela ve devlet petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan ekonomik ambargo ve yaptırımlar devam ediyor. Venezuela hükumeti, yaptırımlar ve ambargolar hakkında tavsiyeler almak ve yurt dışındaki varlıklarını korumak için İspanyol Lupicinio Hukuk Firması ile anlaştı. Sözleşme, Ocak sonunda Venezuela Başsavcılığı ile yapıldı. Taraflar, Venezuela Başsavcılığının muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclise bağlı olduğundan anlaşmanın bu kuruluş üzerinden imzalanması kararını aldı. Firmaya göre, bu şekilde ABD, Avrupa Birliği ve İspanya uluslararası kabul görmüş bir kuruma bağlı Venezuela Başsavcılığını imzasını reddedemez.

Lupicinio Hukuk Firmasından yapılan açıklamada, “Ulusal Meclis tarafından azami temsilcisi atanan Venezuela Başsavcılığı, resmi olmayan çoğunluğa sahip ve devlet başkanı tarafından belirlenmiş resmi olmayan ülke çıkarları için sözleşme yapma yetkisine sahip bir örgüt.” denildi.

Anlaşma, hem Venezuela devleti idaresinin hem de onu oluşturan özel kişileri kapsıyor. Bunların arasında, Maduro ve bakanlar göze çarpıyor.

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