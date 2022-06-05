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"Venezüela'dan Avrupa'ya Petrol Sevkiyatı Başlayabilir"

05.06.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters haber ajansı ABD’nin yaptırımlarına tabi olan Venezüela’dan Avrupa’ya petrol ihracına izin verilebileceğini iddia etti. Bu sayede Avrupa’nın Rus petrolüne bağlılığının azaltılması hedeflenecek

"Venezüela'dan Avrupa'ya Petrol Sevkiyatı Başlayabilir"

Reuters haber ajansı ABD’nin yaptırımlarına tabi olan Venezüela’dan Avrupa’ya petrol ihracına izin verilebileceğini iddia etti. Bu sayede Avrupa’nın Rus petrolüne bağlılığının azaltılması hedeflenecek.

Dünyanın en zengin petrol kaynaklarından birine sahip ülkesi olan Venezuela, ABD tarafından uygulanan yaptırımlara tabi. Ancak Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle enerji piyasasında yaşanan sıkıntılar ve Avrupa’nın Rusya’ya olan bağlılığını azaltmak için Venezüela petrolü devreye alınabilir.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili 5 kişiye dayandırdığı haberinde, İtalyan petrol şirketi Eni SpA ve İspanyol Repsol SA şirketlerinin, önümüzdeki aydan itibaren Venezüela’dan Avrupa’ya petrol taşımaya başlayabileceğini öne sürdü.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir yetkili, Eni ve Repsol şirketlerinin kapasitelerinin düşük olduğunu dolayısıyla Avrupa’ya taşıyabilecekleri petrol miktarının kısıtlı olacağına dikkat çekti. Ancak ABD’nin Venezüela’ya yönelik petrol konusundaki yaptırımı bu şekilde gevşetmesinin piyalasalar üzerinde olumlu etkisi olacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iki şirkete Venezüela’dan Avrupa’ya petrol sevkiyatı için onay verdiği ifade ediliyor. Verilecek bu iznin Venezüela lideri Nicolas Maduro’nun da muhalefetle yeniden masaya oturması için bir imkan yaratması umuluyor.

Nakit ödeme olmayacak

Hali hazırda Venezüela’nın devlet petrol şirketi PDVSA ile ortaklığı bulunan bu iki şirketin, alınacak petrol mevcut borçlara karşılık sayabileceği belirtiliyor. Yine ismi açıklanmayan yetkililerin verdiği bilgiye göre Venezüela’dan alınacak bu petrol sadece Avrupa’ya götürülebilecek başka bir ülkeye satışı mümkün olmayacak.

Washington yönetiminin bu şekilde söz konusu petrol satışından Venezüela’ya nakit ödeme yapılmayacağına inandığı belirtiliyor. Venezüela şu anda Çin’e petrol satarak gelir elde ediyor. Çin benzer şekilde ABD ve Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’dan da petrol satın almayı sürdürüyor.

Eni ve Repsol şirketleri henüz söz konusu gelişmeyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorum yapmadı.

Bir süre önce Venezüela petrolünün devreye alınması ve satışıyla ilgili ABD’li Chevron, Hint Petrol ve Gaz Şirketi ve Fransız Maurel & Prom SA da girişimlerde bulunmuş ancak ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları bu şirketlere onay vermemişti.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, 2020 yılında beş ayrı petrol şirketi, borçları karşılığında Venezüela’dan petrol satın alma işlemini Washington’un baskıları nedeniyle durdurdu.

Venezüela devlet petrol şirketi PDVSA’nın, Haziran ayı yükleme takviminde de henüz Eni ve Repsol’e yönelik bir işlem görünmüyor.

Bir süre önce Venezüela petrolünün devreye alınması konusunun gündeme gelmesi üzerine Venezüela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, geçen ay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Söz konusu önerilerin Venezüela halkını etkileyen yasa dışı yaptırımların kalkmasını sağlamasını umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Biden yönetimi Mart ayında Caracas’la resmi temasta bulunmuş, petrol satışı konusunu görüşmüştü. Bu görüşmenin üzerine ayrıca Venezüela, ülkesinde tutuklu bulunan 10 ABD vatandaşından ikisini serbest bırakmıştı. Maduro yönetimi ülkedeki muhalefetle de yeniden masaya oturma sözü vermişti. Ancak bu konuda henüz net bir ilerleme sağlanmadı.

Biden yönetiminin, Venezüela’yla temasa geçmesi hem Cumhuriyetçi Parti üyelerinden hem de kendi partisi içerisindeki bazı Demokrat isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Venezuela
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