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Venezuela’dan Bolton’a: “Tarihi gerçeklik savaş şeytanlarını yok etti”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Venezuela Endüstri Bakanı Tareck El Aissami, dün akşam saatlerinde istifası istenerek görevden ayrılan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, “Tarihi gerçeklik, savaş şeytanlarını yok etti” dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton‘ın dün akşam saatlerinde gelen istifa haberinin ardından dünya liderlerinden açıklamalar geldi.

Venezuela Endüstri Bakanı Tareck El Aissami, dün akşam saatlerinde istifası istenerek görevden ayrılan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, “Tarihi gerçeklik, savaş şeytanlarını yok etti” dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton‘ın dün akşam saatlerinde gelen istifa haberinin ardından dünya liderlerinden açıklamalar geldi. İran hükümeti Sözcüsü Ali Rabiei, istifa haberinin ardından açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Rabiei, “Jonh Bolton, aylar önce İran’ın 3 ay sonra ortada olmayacağı sözünü vermişti. Biz hala buradayız ancak o gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla, Beyaz Saray artık İran’ın gerçeklerini anlamak noktasında daha az engelle karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.
Venezuela Endüstri Bakanı Tareck El Aissami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Tarihi gerçeklik, savaş şeytanlarını yok etti” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da ABD ile ilişkilerin gelişeceği konusunda hiçbir beklentisinin olmadığını söyledi. Ryabkov, “Geçmişte, ABD yönetimindeki değişikliklerin iyileşme getirmediğini birkaç kez gözlemledik. Davranışlar veya niyetler yerine eylemleri yargılıyoruz. İlerlemeyi gördüğümüzde, bir şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz” dedi.

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