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Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 05:12 | Son Güncelleme

Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki

Venezuela, ABD hükümetinin Venezuela'ya ait diplomatik misyonları muhaliflerin kullanımına vermesine tepki gösterdi.

ABD yönetimi diplomatik ilişkilerin tamamen koptuğu Venezuela’ya ait misyon binalarından bazılarını kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisi Carlos Vecchio’nun kontrolüne verdi.

New York'taki konsolosluk ve Washington'daki Venezuela Savunma Bakanlığına ait iki binanın muhaliflerin kullanımına tahsis edilmesi kararına Venezuela hükümetinden tarafından yazılı açıklama ile tepki gösterildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, diplomatik misyonların "ABD hükümetinden açık destek alan ve bu hükümetin politik çıkarları için memuru gibi davranan kişilerce işgal edildiği" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası diplomatik ilişkileri belirleyen Viyana Konvansiyonu'na atıfta bulunuldu.

Diplomatik temsilciliklerin "Yalnızca, Venezuela’nın demokratik ve anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin diplomatik temsilcilerinin kullanabileceği" hatırlatılan açıklamada, söz konusu binaların muhaliflerin hizmetine verilmesinin Viyana Konvansiyonu'nun ihlal edilmesi anlamına geldiğinin altı çizildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasına rağmen ABD'nin Caracas'taki büyükelçiliğinin mahremiyetine Venezuela hükümetince saygı gösterildiğine dikkati çekilen açıklamada ABD'nin de Venezuela'nın diplomatik temsilciliklerine gereken saygıyı göstermek zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin bu tutumunu devam ettirmesi halinde Venezuela hükümetinin gerekli önlemleri ve kararları alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'daki siyasi kriz

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