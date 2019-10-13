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Venezuela'dan Giammattei'nin ülkeye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 03:07 | Son Güncelleme

Guatemala'da Devlet Başkanı seçilen ve henüz göreve başlamayan Alejandro Giammatei'nin İtalyan pasaportuyla girmeye çalıştığı ve davetsiz geldiği için Venezuela'ya sokulmadığı bildirildi

BOGOTA (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'da Devlet Başkanı seçilen ve henüz göreve başlamayan Alejandro Giammatei'nin İtalyan pasaportuyla girmeye çalıştığı ve davetsiz geldiği için ülkeye sokulmadığını duyurdu.

Guatemala'daki Devlet Başkanlığı görevine 14 Ocak 2020'de başlayacak Giammatei'nin Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden batı destekli muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüşmek için geldiği Venezuela'ya girişine izin verilmedi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından, Giammattei ve Venezuelalı muhaliflerin duyurduğu gelişmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye geliş amaçlarını "özel ve turistik" olarak beyan ettikleri, Caracas'taki Guatemala Büyükelçiliğinin dahi ziyaretten haberinin olmadığı ve Venezuela hükümeti tarafından da davet edilmedikleri vurgulandı.

Dahası Giammattei ve beraberindekilerin Venezuela'ya İtalyan pasaportu ile girmeye çalıştıklarının altı çizilen açıklamada dolayısıyla ülkeye girişlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin diğer ülkelerle saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde ilişki kurmak istediği ifade edildi.

ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batılı ülke tarafından desteklenen Guaido, Guatemala'da gelecek yıl göreve başlayacak Giammattei'nin ülkeye girişinin, Maduro hükümetini kastederek "rejim" tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Venezuela hükümeti ile değil muhalefetle görüşmek için Venezuela'ya gelen ve İtalya pasaportu ile ülkeye girmeye çalışan Giammattei'nin geri gönderilmesine Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da tepki gösterdi.

Venezuela'da hükümeti devirmek için muhaliflere her türlü desteği veren Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Giammattei'nin cesaretini selamlıyoruz. Onun ülkeye girişine izin vermeyen gaspçı Maduro rejimini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetine askeri darbe yapmak üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya'nın büyükelçiliğine sığınmıştı.

Guaido öncülüğündeki muhalefet ile hükümet arasında mayıs ayında Norveç'te başlayan ve Barbados'a taşınan görüşmeler, önce Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle Maduro hükümeti tarafından askıya alınmış, eylül ayında da tamamen sona ermişti. Maduro yönetimi, daha sonra bazı küçük muhalif gruplarla anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alejandro Giammattei Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'daki siyasi kriz

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