Venezuela'dan Güneydoğu Asya'ya Açılma Girişimi

Ekonomik yaptırımlardan dolayı son aylarda uluslararası işbirliği arayışlarına hız veren Venezuela'da, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN'la Dostluk ve İşbirliği Antlaşması (ASEAN/TAC) imzalamak için resmi olarak başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Perşembe günü Venezuela’nın organize ettiği ve ASEAN ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen video konferansta Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela’nın ABD’nin yaptırımlarına rağmen Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerle yeni işbirlikleri kurmayı başardığını, şimdi de Güneydoğu Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya’nın üye olduğu, “Bir Vizyon, Bir Kimlik, Bir Topluluk” sloganıyla bölgesel faaliyetlerini yürüten topluluk için Arreaza “Çok kutuplu bir dünyanın inşasında önemli bir rol oynuyor” yorumunu yaptı.

Venezuela’da geçtiğimiz haftalarda ‘abluka karşıtı yasa’ olarak adlandırılan ve yabancı sermayeye garantiler ve yeni yatırım olanakları sunan yasal düzenlemeler yapıldı.