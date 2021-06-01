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Venezuela’dan Havayolu Taşımacılığında Yeni Hamle

01.06.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trump yönetiminin yaptırımlar listesine aldığı Conviasa, bu karara ve pandemiye rağmen operasyonlarını yüzde 85 artırarak, dünyada geçen yıl büyüme kaydeden az sayıdaki havayolundan biri olmasıyla dikkat çekiyor

Venezuela’dan Havayolu Taşımacılığında Yeni Hamle

Venezuela’da devlete ait ve uluslararası yaptırım uygulanan havayolu şirketi Conviasa, geçen haftasonu Rusya’ya dört tonun üzerinde taze mango meyvesi taşındığını açıkladı. Bu ihracat, geçtiğimiz Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç edilen 7 ton yaş meyvenin ardından uçakla taşınan ikinci kargo olması bakımından önem taşıyor.

Uluslararası yaptırımlara tabi olan petrolden başka bir ihracat kalemi neredeyse bulunmayan Venezuela için Rusya’ya yapılan yaş meyve ihracatı, ihraç kalemlerini çeşitlendirme ve yeni lojistik araçlar yaratma açısından önem taşıyor.

Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Hector Silva “Bugün Venezuela’da üretilen mangoları ve diğer ihraç edilebilir taze ürünlerimizi yurtdışındaki farklı pazarlara götürebiliyorsak bunu Conviasa’nın yeni rotalar ve lojistik araçlar üretmesine borçluyuz” diyor.

Türkiye’nin geçen yıl Venezuela ile yaptığı ve iki ülke arasındaki ticarete imtiyaz tanınmasını sağlayan anlaşmada yaş sebze ve meyveden deniz ürünlerine, peynirden canlı hayvana kadar hava taşımacılığı gerektirebilecek yüzlerce ürün bulunuyor.

Türkiye dahil toplamda 16 ülkeye havayolu taşımacılığı

Trump yönetiminin 7 Şubat 2020 tarihinde yaptırım uygulanan şirketler arasına aldığı Conviasa, yaptırımlara ve pandemiye rağmen operasyonlarını yüzde 85 artırarak, dünyada geçen yıl büyüme kaydeden az sayıdaki havayolundan biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Geçen yıl çoğunluğu gıda ve medikal ürünler olmak üzere toplamda 1 milyon 709 bin 214 ton yük taşıyan şirket, Nisan sonunda uluslararası kargo taşımacılığı yaptığı ülke sayısını 16’ya çıkarma kararı aldı ve bu ülkeler içinde Türkiye de bulunuyor.

Conviasa’nın hava taşımacılığı yapmaya başladığı diğer ülkelerse Meksika, İran, Suriye, Afganistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Çin, Hindistan, Meksika ve Tayland.

Bu yılın ilk çeyreğinde 756 bin 862 ton yük taşıyan Conviasa’da, güvenlik riski oluşturmayan ve uygun bir şekilde paketlenmiş katı, sıvı ve gaz halindeki çok sayıda yükün nakliyesi yapılabiliyor.

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