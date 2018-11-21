Venezuela'dan Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye tepki

BOGOTA (AA) - Venezuela ile ilişkileri keseceklerini açıklayan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye, Venezuela Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama ile sert tepki verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Kolombiya halkına yönelik bir konuşma yaptı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin, ülkesinde dün katıldığı bir radyo programında, ocak ayından itibaren komşusu Venezuela ile tüm diplomatik ilişkileri keseceklerini söylemesi ve bu ülkenin, topraklarında teröristleri barındırarak Birleşmiş Milletler'in (BM) 1373 sayılı kararını ihlal ettiğini söylemesi Venezuela tarafından tepkiyle karşılandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diğer beyanatlarının yanı sıra Venezuela için "kırılgan diktatörlük" ifadesini de kullanan Duque'nin bu sözlerinin, son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre "Kolombiyalılardan aldığı desteğin (yüzde 54'lerden yüzde 27'lere) gerilemesinden" kaynaklandığı öne sürüldü.

- Kolombiya için sert ifadeler

Duque için, "adam kaçırma, sahte deliller, uyuşturucu üretimi, uyuşturucu kaçakçılığı, paramiliter güçler, toplum liderlerine yönelik suikastler ve şiddet dünyasının lideri bir ülkenin devlet başkanı" ifadelerine yer verilen Venezuela Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bu bağlamda Ivan Duque'nin "Venezuela'ya ve dünyaya demokrasi dersi vermesinin komik olduğu" belirtildi.