Venezuela'dan, Maduro'yu tanımayan Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre

Lima Grubu'nun kararının, "Venezuela'nın iç sorunlarını, 'tüm çelişkilerine' rağmen kendi muhalefeti ile çözmesine fırsat vermeden" alındığını söyleyen Maduro, bu kararın daha çok "küstah ve kukla hükümetlerin emir metnine" benzediğini söyledi.

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde "işleyen bir darbe planı olduğunu" belirterek, bugün yapılacak yemin töreni ile başlayacağı devlet başkanlığının yeni dönemini tanımayacaklarını bildiren Lima Grubu üyesi ülkelere bu pozisyonlarını 48 saat içinde değiştirmeleri için nota verildiğini açıkladı.

- "Venezuela’da işleyen bir darbe planı var"

Söz konusu ülkelerin, "darbeler çağının devam ettiğini ve Venezuela halkının bu girişimlere vereceği bir cevabı olmadığını" düşündüğünü öne süren Maduro, şöyle devam etti:

"Lima kartelinin yaptığı şey Venezuela'nın meşru hükümetini hangi yolla olursa olsun devirmeye çalışmaktır ve şu an Venezuela'da Washington'dan, Lima kartelinden aldığı emirlerle işleyen bir darbe planı var. Ben de tüm açık yürekliliğimle 'Haydi bakalım ne kadar güçlüler?' diyorum. Venezuela halkı bütün girişimlere nasıl cevap vereceğini biliyor. Bolivarcı devrim, Venezuela'daki barış ve sükuneti bozmak isteyen her girişime cevap vermek için uzun süredir hazırlanıyor."

- Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre

Bugün yapılacak yemin töreni ile yeni dönemine başlayacak Maduro, kendisinin bu görevini 4 Ocak'ta aldıkları kararla tanımayacaklarını açıklayan Lima Grubu'nun bütün ülkelerine protesto notası verildiğini duyurdu.

Maduro, "Bu notada, onlardan Venezuela ile ilgili pozisyonlarını ve müdahaleci politikalarını 48 saat içinde değiştirmelerini istedik. Bu olmazsa Venezuela hükümeti, Venezuela'nın egemenliği bütünlüğü ve haysiyetini savunmak için en sert ve acil tedbirleri alacak." dedi.