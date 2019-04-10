Venezuela'dan, Tarre Briceno'yu temsilci olarak tanıyan OAS'ye tepki

Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis'in (AN) atadığı Tarre Briceno'nun temsilci olarak tanınması kararına Venezuela hükümetinden tepki geldi.

Venezuela hükümetinin 27 Nisan'da tamamen ayrılacağı OAS'nin Washington'da yapılan Daimi Konsey olağanüstü oturumunda ABD destekli Guaido’nun başkanlığını yaptığı AN'nin atadığı Tarre Briceno, Venezuela'nın temsilcisi olarak tanındı.

Venezuela hükümeti ise Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile OAS'nin kararına tepki gösterdi.

Açıklamada OAS'nin kararının Venezuela hükümeti tarafından tanınmayacağı vurgulandı.

Kararın, uluslararası hukuku ve OAS'nin kurallarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, OAS'nin bu adımının "basit bir şantaj ve üye devletlere baskı" olarak görüldüğü ifade edildi.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada da karara sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.