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  4. Venezuelalı adamdan çıkartılan şişe doktorları bile şaşırttı! İstediği eşyayı çalamayan hırsızlar sinirlenince...

Venezuelalı adamdan çıkartılan şişe doktorları bile şaşırttı! İstediği eşyayı çalamayan hırsızlar sinirlenince...

25.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuelalı 79 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam makatına sokulan şişenin çıkartılması için doktora başvurdu. Yapılan testlerin ardından adamın içindeki büyük şişeyi gören doktorlar oldukça şaşırdı. Olayın gerçekleşme anının ise göz korkutucu olduğu ortaya çıktı.

Venezuelalı adamdan çıkartılan şişe doktorları bile şaşırttı! İstediği eşyayı çalamayan hırsızlar sinirlenince...

Venezuela'da yaşayan 79 yaşındaki bir adam makatına saplanan alkol şişesiyle birlikte acil ameliyata alındı. Şişenin kendisini soymaya çalışan hırsızlar tarafından makatına sokulduğunu iddia etti. Venezuela'nın merkezindeki Palo Negro'daki evine üç kişinin girdiğini ve değerli eşya bulamayınca sinirlendiğini söyledi. Polis soruşturması açılıp açılmayacağı belli değil.

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Teşhis konulduktan hasta sonra tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre hasta 'acil ameliyat' geçirdi ancak daha fazla detay verilmedi. Bazı durumlarda, rektumda sıkışan yabancı cisimler anüse yeterince yakındır ve elle çıkarılabilirler. Ancak asıl sorunlardan biri, nesne ile rektum duvarları arasında güçlü bir emme olmasıdır.

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Bazen doktor, nesne çıkarılırken basıncı eşitlemeye çalışmak için nesne ile rektum duvarı arasından bir tüp geçirir, bu sedasyon gerektiren rahatsız edici bir prosedürdür. Nesne çok derinse, tam bir işlem yapılması gerekebilir.

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