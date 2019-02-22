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Venezuelalı Bakan, Rus hükümeti ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunacak.Rusya medyasında yer alan bir haberde, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’nin, Moskova’da temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunacak.
Rusya medyasında yer alan bir haberde, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’nin, Moskova’da temaslarda bulunacağı duyuruldu. Haberde, Aissami’nin Rus hükümeti ile görüşme yapacağı bilgisi verildi.

Maduro, Rusya’da banka hesabı açılması talimatı vermişti
Aissami’nin Moskova’da temaslarda bulunulması talimatı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 50 şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan’da banka hesabı açmaları talimatı vermesinin ardından geldi. Maduro rejiminden yetkili, Maduro hükümetinin Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’da banka hesabı açmaları talimatı verdiğini duyurmuştu. İsminin açıklanmasını istemeyen ve toplantılara katılan iki yetkilinin aktardığı bilgiye göre, konunun hükümet yetkilileri ile şirket temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ele alınmış, Maliye Bakanlığının söz konusu ülkelerde nasıl banka hesabı açılacağının anlatılacağı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği dile getirilmişti.
Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ve Ticaret Bakanı William Contreras tarafından dün gerçekleştirilen toplantıda yöneticilere daha fazla zam yapmamaları ifade edilmişti.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından ABD başta olmak üzere birçok ülke Guaido’yu lider olarak tanıma kararı alırken, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Çin ise Maduro hükümetini destekleme kararı almıştı.

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