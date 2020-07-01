Venezuelalı Binlerce Göçmen Kolombiya’da Mahsur Kaldı

Venezuela hükümeti, ülkedeki Corona virüsü vakalarının çoğunun yurtdışından dönenlerden kaynaklandığı gerekçesiyle, Kolombiya üzerinden ülkelerine geri dönmek isteyenlerin sayısına günlük sınırlama uyguluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaklaşık üç hafta önceki açıklamasında, ülkedeki Corona virüsü vakalarının %83’ünün yurtdışından dönenlerden kaynaklandığını ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin Venezuela’daki vaka sayısını arttırmak için geri dönüş yolundaki Venezuelalılar'a virüs bulaştırdığını iddia etmişti. Yeni uygulamaya göre, geçişlere haftada sadece 3 gün ve 400 kişiyi geçmeyecek şekilde izin veriliyor. Pandemiyle birlikte dönüşler başladı Venezuela’da yaşanan ağır ekonomik kriz ve önlenemeyen enflasyon 30 milyonluk ülkede 5 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden oldu. Venezuelalılar daha çok aynı dili konuştukları ve tarihsel-kültürel olarak birçok ortak noktaları bulunan başta sınır komşusu Kolombiya olmak üzere Peru, Şili ve Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde kayıt dışı ekonomide ve güvencesiz olarak çalışıyorlardı. Ancak pandemiyle birlikte gelirleri düşen ya da işlerini kaybettikleri için geçinememeye başlayan on binlerce Venezuelalı çareyi karayolu ile Kolombiya üzerinden ülkelerine geri dönmekte buldu.

Bununla birlikte, Haziran ayının ilk haftasında, geri dönüş yolunda olan binlerce Venezuelalı için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Venezuela hükümeti ülkedeki her 10 vakadan 8’inin ülkelerine dönüş yapan Venezuelalılar'dan kaynaklandığı gerekçesiyle haftada sadece 1.200 Venezuelalının ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı. Maduro hükümetinin bu kararı başta Kolombiya’da mahsur kalan Venezuelalı göçmenler ve yakınları olmak üzere ciddi eleştirilere neden oldu. “Dönüşler bu şekilde 6 ayı bulabilir” Kolombiya Göçmenlik Bürosu Genel Sekreteri Espinosa Palacios ülkenin farklı şehirlerinde bekleyen Venezuelalı sayısının 24 bini aştığını ve haftada 1.200 sınırlamasıyla, Venezuelalılar'ın geri dönüş sürecinin altı ayı bulabileceğini söylüyor. 1 milyon 800 binden fazla Venezuelalı'ya ev sahipliği yapan Kolombiya’da şimdi de binlerce kişi çadırlarda ve kabinlerde evlerine dönebileceği günü bekliyor. Bekleyemeyenler ise kendi ülkelerine yasa dışı yollardan girmeye çalışıyor. Kendi ülkesine kaçak girmek için 100 dolar