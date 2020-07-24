Venezuelalı Emekliler: ”Yaşamamız Bile Mucize”

Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de bugün maaşları 2 doları bile bulmayan emekliler.

Bir kilo domatesin 1 dolar, 1 litre sıvı yağın 2 dolar, bir kilo etin 4 dolar olduğu ülkede emekliler geçinebilmek için varsa birikimlerini harcıyor, birikimi olmayanlarsa ya çalışıyor ya da yurtdışında çalışan akrabalarının desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkedeki sivil toplum örgütlerine göre beş kişilik bir ailenin aylık mutfak giderleri en az 200 dolar olarak hesaplanıyor.

30 milyonluk ülkede sayıları 4 milyonu aşan emekliler, salgından dolayı yüksek risk grubunda olmalarına ve toplu etkinliklerin yasak olmasına rağmen ülkenin farklı eyaletlerinde sokağa çıkarak maaşlarının, sosyal güvencelerinin ve sağlık sistemine erişimlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Emeklilerin sağlık güvencesi bulunmuyor

Emeklilerin sağlık güvencesi olmadığı gibi sağlık hizmetlerine erişimi de sorunlu. Yaşanan krizle birlikte hükümetin sağlığa ayrılan bütçede ciddi kesintilere gitmesi, birçok kamu hastanesinde tedavi için gerekli tıbbi ekip ve malzemelerin olmaması, emeklilerin sağlık problemlerine çözümü özel hastanelerde aramasına zorluyor ancak emeklilerin çoğunluğunun özel hastanelerde tedavi olacak mali gücü bulunmuyor.