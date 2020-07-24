HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuelalı Emekliler: ”Yaşamamız Bile Mucize”

Venezuelalı Emekliler: ”Yaşamamız Bile Mucize”

24.07.2020 22:30 | Son Güncelleme

Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri, maaşları 2 doları bile bulmayan emekliler

Venezuelalı Emekliler: ”Yaşamamız Bile Mucize”

Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de bugün maaşları 2 doları bile bulmayan emekliler.

Bir kilo domatesin 1 dolar, 1 litre sıvı yağın 2 dolar, bir kilo etin 4 dolar olduğu ülkede emekliler geçinebilmek için varsa birikimlerini harcıyor, birikimi olmayanlarsa ya çalışıyor ya da yurtdışında çalışan akrabalarının desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkedeki sivil toplum örgütlerine göre beş kişilik bir ailenin aylık mutfak giderleri en az 200 dolar olarak hesaplanıyor.

30 milyonluk ülkede sayıları 4 milyonu aşan emekliler, salgından dolayı yüksek risk grubunda olmalarına ve toplu etkinliklerin yasak olmasına rağmen ülkenin farklı eyaletlerinde sokağa çıkarak maaşlarının, sosyal güvencelerinin ve sağlık sistemine erişimlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Emeklilerin sağlık güvencesi bulunmuyor

Emeklilerin sağlık güvencesi olmadığı gibi sağlık hizmetlerine erişimi de sorunlu. Yaşanan krizle birlikte hükümetin sağlığa ayrılan bütçede ciddi kesintilere gitmesi, birçok kamu hastanesinde tedavi için gerekli tıbbi ekip ve malzemelerin olmaması, emeklilerin sağlık problemlerine çözümü özel hastanelerde aramasına zorluyor ancak emeklilerin çoğunluğunun özel hastanelerde tedavi olacak mali gücü bulunmuyor.

Ayrıca kronik sağlık problemi yaşayan çok sayıda emeklinin ihtiyacı olan ilaçları alması da mümkün olmuyor. Keza eczanelerde ağrı kesicilerin fiyatı en az 4 dolar ya da tansiyon ilacının 5 dolar olması emeklilerin ihtiyacı olan ilaçlara erişimini de güçleştiriyor.

Örneğin emekli olmasına rağmen bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan 70 yaşındaki Francisco Perez, emeklilerin yiyecek satın almakla ilaç temin etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını ve genellikle tercihlerini gıdadan yana yaptıklarını belirtiyor. Perez, emeklilerin mevcut koşullarda hala yaşıyor olmalarının bile bir mucize olduğunu söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Polonya’da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı

Beyaz Saray'dan Çin'e 'misilleme' uyarısı

Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Koalisyon güçlerine ait üsse saldırı!

İtalya'dan 2 AB ülkesine karantina şartı

İtalya'dan 2 AB ülkesine şart

Güney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

Güney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.