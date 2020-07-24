Venezuelalı Emekliler: ”Yaşamamız Bile Mucize”

Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de bugün maaşları 2 doları bile bulmayan emekliler.
Bir kilo domatesin 1 dolar, 1 litre sıvı yağın 2 dolar, bir kilo etin 4 dolar olduğu ülkede emekliler geçinebilmek için varsa birikimlerini harcıyor, birikimi olmayanlarsa ya çalışıyor ya da yurtdışında çalışan akrabalarının desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkedeki sivil toplum örgütlerine göre beş kişilik bir ailenin aylık mutfak giderleri en az 200 dolar olarak hesaplanıyor.
30 milyonluk ülkede sayıları 4 milyonu aşan emekliler, salgından dolayı yüksek risk grubunda olmalarına ve toplu etkinliklerin yasak olmasına rağmen ülkenin farklı eyaletlerinde sokağa çıkarak maaşlarının, sosyal güvencelerinin ve sağlık sistemine erişimlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Emeklilerin sağlık güvencesi bulunmuyor
Emeklilerin sağlık güvencesi olmadığı gibi sağlık hizmetlerine erişimi de sorunlu. Yaşanan krizle birlikte hükümetin sağlığa ayrılan bütçede ciddi kesintilere gitmesi, birçok kamu hastanesinde tedavi için gerekli tıbbi ekip ve malzemelerin olmaması, emeklilerin sağlık problemlerine çözümü özel hastanelerde aramasına zorluyor ancak emeklilerin çoğunluğunun özel hastanelerde tedavi olacak mali gücü bulunmuyor.
Ayrıca kronik sağlık problemi yaşayan çok sayıda emeklinin ihtiyacı olan ilaçları alması da mümkün olmuyor. Keza eczanelerde ağrı kesicilerin fiyatı en az 4 dolar ya da tansiyon ilacının 5 dolar olması emeklilerin ihtiyacı olan ilaçlara erişimini de güçleştiriyor.
Örneğin emekli olmasına rağmen bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan 70 yaşındaki Francisco Perez, emeklilerin yiyecek satın almakla ilaç temin etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını ve genellikle tercihlerini gıdadan yana yaptıklarını belirtiyor. Perez, emeklilerin mevcut koşullarda hala yaşıyor olmalarının bile bir mucize olduğunu söylüyor.