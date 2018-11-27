Venezuelalı eski siyasetçi ABD'de hapse mahkum edildi

WEST PALM BEACH (AA) - Eski Venezuela Hazine Bakanı Alejandro Andrade, rüşvet suçundan ABD'de hapse mahkum edildi.
Florida Eyaleti Bölge Mahkemesi, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yakın korumalığını da yapan Andrade'ye, Hazine Bakanlığı yaptığı dönemde Venezuelalı medya patronu Raul Gorrin'den milyonlarca dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.
Bakanlık görevini bırakmasının ardından Florida'ya yerleşen Andrade, ABD'de yaşayan Venezuelalılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanmıştı. Eski bakan suçunu itiraf ederek, adli uzlaşma yoluna gitmişti.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, bir süre önce ABD makamlarından Andrade'nin ülkesine iade edilmesini talep etmişti.
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