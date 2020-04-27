Venezuelalı Eski Tümgeneral ABD Yargısına Teslim Edildi

ABD Adalet Bakanlığı, Perşembe günü, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey bürokratların da bulunduğu bir grup hakkında rüşvet, kara para aklama ve narkoterörizm iddialarıyla dava açıldığını, Dışişleri Bakanlığı da bu kişilerin yakalanmasına ya da tutuklanmasına yardım edeceklere para ödülü verileceğini açıklamıştı.
Adı iddianamede yer alan ve bir süredir Kolombiya’da yaşayan Venezuelalı eski Tümgeneral Cliver Alcala, Perşembe günü Kolombiya’daki bir radyoya telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, evinde olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söylemişti. Alcala dün ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) yetkililerine teslim edilerek ABD’ye götürüldü.
Alcala’nın açıklamaları
Eski tümgeneral aylar önce Kolombiya’da Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido ve ABD’li danışmanların da katıldığı bir toplantı yapıldığını ve burada imzalanan bir anlaşma ile Maduro iktidarını devirmek için askeri bir birim oluşturma kararı alındığını söyledi.
Alcala, bu çerçevede 500 milyon dolarlık silah ve mühimmat satın alındığını ve bu silahların Venezuela’daki 90 askere teslim etme görevinin de kendisine verildiğini ancak silahlara yolda el konulduğunu söyledi.
Cliver Alcala, Juan Guaido’nun başını çektiği oluşumu kastederek, silahların Venezuela’nın meşru hükümetine ait olduğunu ve Kolombiyalı yetkililerin de bu durumdan haberi olduğunu iddia ediyor. Kolombiya, yaklaşık 60 ülke ile birlikte, Venezuela’nın meşru cumhurbaşkanı olarak iktidardaki Nicolas Maduro’yu değil, muhalefetin lideri Guaido’yu tanıyor.
Alcala, adının 2018 yılında Maduro iktidarını devirmek için planlanan bir darbe girişimine karışması üzerine Kolombiya’ya kaçmıştı. 2011 yılında DEA tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Alcala ile ilgili bir diğer ayrıntı da eşinin Kolombiya’da uyuşturucu kartelini yönettiği iddia edilen bir ailenin kızı olması.
Maduro hükümetinin tepkisi
Maduro hükümetinin İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, ABD’nin narkoterör davası açmasından bir gün önce, yani Çarşamba günü, bir basın açıklaması düzenleyerek Kolombiya’da hafta başında yakalanan cephanenin, Kolombiya’daki askeri kamplarda ABD’li eğitmenlerce eğitilerek Venezuela’ya gönderilen 3 terörist gruba, üst düzey hükümet görevlilerine suikastler düzenlemeleri için götürülmek istendiği ve bütün bunların Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Başkanı Trump’ın bilgisi dahilinde olduğunu iddia etmişti.
Nicolas Maduro ise orduya çağrıda bulunarak olabilecek her türlü terörist eyleme karşı teyakkuzda olmasını istedi. Maduro, Cliver Alcala'nın başarısız olması nedeniyle ABD ile aralarında sorun yaşandığını, bu nedenle başına ödül konulduğunu savundu.
Maduro, bütün bu yaşananlarda, Trump’ın Corona virüsüne karşı başarısız yönetiminin üzerini örtme çabasının da payının olduğunu iddia ediyor.