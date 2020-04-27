Venezuelalı Eski Tümgeneral ABD Yargısına Teslim Edildi

ABD Adalet Bakanlığı, Perşembe günü, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey bürokratların da bulunduğu bir grup hakkında rüşvet, kara para aklama ve narkoterörizm iddialarıyla dava açıldığını, Dışişleri Bakanlığı da bu kişilerin yakalanmasına ya da tutuklanmasına yardım edeceklere para ödülü verileceğini açıklamıştı.

Adı iddianamede yer alan ve bir süredir Kolombiya’da yaşayan Venezuelalı eski Tümgeneral Cliver Alcala, Perşembe günü Kolombiya’daki bir radyoya telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, evinde olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söylemişti. Alcala dün ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) yetkililerine teslim edilerek ABD’ye götürüldü.

Alcala’nın açıklamaları

Eski tümgeneral aylar önce Kolombiya’da Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido ve ABD’li danışmanların da katıldığı bir toplantı yapıldığını ve burada imzalanan bir anlaşma ile Maduro iktidarını devirmek için askeri bir birim oluşturma kararı alındığını söyledi.

Alcala, bu çerçevede 500 milyon dolarlık silah ve mühimmat satın alındığını ve bu silahların Venezuela’daki 90 askere teslim etme görevinin de kendisine verildiğini ancak silahlara yolda el konulduğunu söyledi.