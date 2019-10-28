'Venezuelalı Göçmen Sayısı 2020'de 6,5 Milyona Ulaşabilir'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Venezuela temsilcisi Eduardo Stein, halen 4,5 milyon civarında olan Venezuelalı göçmen ve mülteci sayısının 2020’de 6,5 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Stein bu açıklamayı, Venezuela’da yaşanan göç krizine uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Brüksel’de düzenlenen ve iki gün sürecek olan konferansta yaptı. AB’nin ev sahipliğindeki konferansa hükümetler, uluslararası kurumlar ve yargım örgütlerinden yüzlerce temsilci katılıyor.

Tarihin en uzun ekonomik krizlerinden birini yaşayan 30 milyonluk ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi kriz özellikle son 3 yıldır aşırı boyutlara ulaştı. 2018 yılında yüzde 1,3 milyon seviyesine yükselen enflasyonla ülkede halk ekonomik krizin faturasını ağır biçimde ödüyor.

Halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmesi Venezuelalıları göçe zorlayan ana sebep olsa da ülkede elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan sorunlar, ulaşım ve güvenlik sorunları, siyasi istikrarsızlık ve rüşvet gibi problemler de halkın göç kararı almasındaki diğer nedenlerden bazılarını oluşturuyor.