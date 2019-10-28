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'Venezuelalı Göçmen Sayısı 2020'de 6,5 Milyona Ulaşabilir'

28.10.2019 22:37 | Son Güncelleme

Siyasi ve ekonomik krizin devam ettiği Venezuela'dan göç edenlerin sayısı artarken BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Uluslararası Göç Örgütü’nün Venezuela temsilcisi Eduardo Stein, şu an yaklaşık 4,5 milyon olan Venezuelalı göçmen ve mülteci sayısının 2020’de 6,5 milyona ulaşabileceğini söyledi

'Venezuelalı Göçmen Sayısı 2020'de 6,5 Milyona Ulaşabilir'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Venezuela temsilcisi Eduardo Stein, halen 4,5 milyon civarında olan Venezuelalı göçmen ve mülteci sayısının 2020’de 6,5 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Stein bu açıklamayı, Venezuela’da yaşanan göç krizine uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Brüksel’de düzenlenen ve iki gün sürecek olan konferansta yaptı. AB’nin ev sahipliğindeki konferansa hükümetler, uluslararası kurumlar ve yargım örgütlerinden yüzlerce temsilci katılıyor.

Tarihin en uzun ekonomik krizlerinden birini yaşayan 30 milyonluk ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi kriz özellikle son 3 yıldır aşırı boyutlara ulaştı. 2018 yılında yüzde 1,3 milyon seviyesine yükselen enflasyonla ülkede halk ekonomik krizin faturasını ağır biçimde ödüyor.

Halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmesi Venezuelalıları göçe zorlayan ana sebep olsa da ülkede elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan sorunlar, ulaşım ve güvenlik sorunları, siyasi istikrarsızlık ve rüşvet gibi problemler de halkın göç kararı almasındaki diğer nedenlerden bazılarını oluşturuyor.

Asgari ücretle geçinilemiyor

Venezuela’da 1 Ekim itibariyle asgari ücretler 60 bin bolivardan 300 bin bolivara yükseltildi. 1 ekimde 15 dolara tekabül eden asgari ücret, 4 haftada %20 değer kaybetti ve bugün itibariyle yaklaşık 12 dolara düşmüş durumda.

Bu parayla 4 kilo et, 3 kilo süt tozu, 5 paket deterjan, 5 kilo peynir ya da 12 kilo domates alabilirsiniz. Bunlara barınma, ulaşım, giyim, sağlık ve eğitim gibi diğer zorunlu giderler de dahil edildiğinde, yüz binlerce Venezuelalı için geçinebilmek neredeyse imkansız hale geliyor.

4,5 milyon kişi ülkeyi terk etti

UNHCR verilerine göre son beş yılda 4,5 milyon Venezuelalı yurt dışına göç etti ve bu göçmenlerden yaklaşık %75’i Latin Amerika ve Karayip ülkelerine gitti. 2018’deki göçmen sayısı da yaklaşık 2 milyondu, yani günde yaklaşık 5 bin Venezuelalı ülkesini terk etti.

UNHCR verilerine göre Venezuelalılar'ın en fazla gitmeyi tercih ettikleri ülkeler sırasıyla Kolombiya, Peru ve Şili.

Yurtdışına çıkış genelde karayoluyla Kolombiya üzerinden yapılıyor ancak Kolombiya sınırının bir süredir kapalı olması göçü sınırlayan etkenler arasında gösteriliyor.

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