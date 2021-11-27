Venezuelalı Göçmen Sayısı 6 Milyonu Aştı

Yaklaşık 28 milyon nüfusa sahip Venezuela’da yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizin yol açtığı en çarpıcı sonuçlardan biri de son altı yılda her beş Venezuelalı'dan en az birinin başka bir ülkeye göç etmiş olması.

Venezuela’da durdurulamayan dolar kuru ve yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesiyle artan göçler kısa sürede toplu göçe dönüşerek Amerika kıtasında bu yüzyılın en büyük kitlesel göç hareketinin yaşanmasına sebep oldu.

Latin Amerika’daki mülteci ve göçmen Venezuelalılar'a yardımların koordinasyonunun yapıldığı bir platform olan R4V’nin açıkladığı verilere göre, yurt dışına göç eden Venezuelalı sayısı 6 milyon 38 bin 937’ye ulaştı.

Venezuela Suriye’den sonra en fazla göç veren ülke olmasıyla dikkat çekiyor.

5 milyon Venezuelalı diğer Latin Amerika ülkelerinde

R4V’ye göre Venezuelalılar'ın yaklaşık yüzde 80’i aynı dili konuştukları; ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip oldukları Latin Amerika ülkelerine göç ediyor. Araştırmalar göçmenlerin çoğunun dar gelirli ve 15 ila 29 yaşlarında erkeklerden oluştuğunu gösteriyor.

Latin Amerika’da sayıları 5 milyona ulaşan Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülkelerin sırasıyla Kolombiya (1,88 milyon), Peru (1,29 milyon) ve Ekvador (508,9 bin) olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar yaşanan bu göç hareketinin bölge ülkeleri için ek sorunlara yol açtığını ve kitlesel göçün bölgesel etkilerini azaltmak için Latin Amerika ülkelerinde güvencesiz çalışan Venezuelalılar'a ve Venezuela’da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kesimlere yapılan yardımların arttırılması gerektiğini belirtiyor.

Sosyoekonomik koşullar göçü tetikliyor

Son 8 yılda ekonomisi yüzde 80’in üzerinde küçülen Venezuela’da göçün en temel nedeni olarak alım gücünün düşük olması gösteriliyor. Sivil toplum örgütleri tarafından beş kişilik bir aile için zorunlu mutfak masrafının ayda yaklaşık 250 dolar olarak hesaplandığı ülkede araştırmalar halkın yüzde 79’unun ayda 143 dolardan az kazandığını gösteriyor.

Asgari ücretin ayda 3 doların altına düştüğü ve çoğunluğun hükümetin dağıttığı gıda yardımlarıyla ve yurt dışına göçen akrabalarının yaptığı yardımlarla yaşamını devam ettirdiği ülkede elektrik, su, internet gibi temel servislerden akaryakıt sorununa, güvenlikten eğitim ve sağlığa erişime kadar birçok alanda yaşanan sorunun göçü daha da arttırmasından endişe ediliyor.

