HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuelalı Göçmen Sayısı 6 Milyonu Aştı

Venezuelalı Göçmen Sayısı 6 Milyonu Aştı

27.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 28 milyon nüfusa sahip Venezuela’da yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizin sonucunda, son altı yılda her beş Venezuelalı'dan en az biri başka bir ülkeye göç etti

Yaklaşık 28 milyon nüfusa sahip Venezuela’da yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi krizin yol açtığı en çarpıcı sonuçlardan biri de son altı yılda her beş Venezuelalı'dan en az birinin başka bir ülkeye göç etmiş olması.

Venezuela’da durdurulamayan dolar kuru ve yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesiyle artan göçler kısa sürede toplu göçe dönüşerek Amerika kıtasında bu yüzyılın en büyük kitlesel göç hareketinin yaşanmasına sebep oldu.

Latin Amerika’daki mülteci ve göçmen Venezuelalılar'a yardımların koordinasyonunun yapıldığı bir platform olan R4V’nin açıkladığı verilere göre, yurt dışına göç eden Venezuelalı sayısı 6 milyon 38 bin 937’ye ulaştı.

Venezuela Suriye’den sonra en fazla göç veren ülke olmasıyla dikkat çekiyor.

5 milyon Venezuelalı diğer Latin Amerika ülkelerinde

R4V’ye göre Venezuelalılar'ın yaklaşık yüzde 80’i aynı dili konuştukları; ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip oldukları Latin Amerika ülkelerine göç ediyor. Araştırmalar göçmenlerin çoğunun dar gelirli ve 15 ila 29 yaşlarında erkeklerden oluştuğunu gösteriyor.

Latin Amerika’da sayıları 5 milyona ulaşan Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülkelerin sırasıyla Kolombiya (1,88 milyon), Peru (1,29 milyon) ve Ekvador (508,9 bin) olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar yaşanan bu göç hareketinin bölge ülkeleri için ek sorunlara yol açtığını ve kitlesel göçün bölgesel etkilerini azaltmak için Latin Amerika ülkelerinde güvencesiz çalışan Venezuelalılar'a ve Venezuela’da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kesimlere yapılan yardımların arttırılması gerektiğini belirtiyor.

Sosyoekonomik koşullar göçü tetikliyor

Son 8 yılda ekonomisi yüzde 80’in üzerinde küçülen Venezuela’da göçün en temel nedeni olarak alım gücünün düşük olması gösteriliyor. Sivil toplum örgütleri tarafından beş kişilik bir aile için zorunlu mutfak masrafının ayda yaklaşık 250 dolar olarak hesaplandığı ülkede araştırmalar halkın yüzde 79’unun ayda 143 dolardan az kazandığını gösteriyor.

Asgari ücretin ayda 3 doların altına düştüğü ve çoğunluğun hükümetin dağıttığı gıda yardımlarıyla ve yurt dışına göçen akrabalarının yaptığı yardımlarla yaşamını devam ettirdiği ülkede elektrik, su, internet gibi temel servislerden akaryakıt sorununa, güvenlikten eğitim ve sağlığa erişime kadar birçok alanda yaşanan sorunun göçü daha da arttırmasından endişe ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Artan vakalar yasakları getirdi! Avrupa ülkesi kısmi kapanıyorArtan vakalar yasakları getirdi! Avrupa ülkesi kısmi kapanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.