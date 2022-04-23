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Venezuelalı Göçmen Sayısı Artmaya Devam Ediyor

23.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta yüksek enflasyon ve durdurulamayan kur artışı karşısında alım gücünün düşmesiyle, gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için ülkelerini terk etmek zorunda kalan Venezuelalıların sayısının, 6,1 milyonu aştığı bildiriliyor

Venezuelalı Göçmen Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Başta yüksek enflasyon ve durdurulamayan kur artışı karşısında alım gücünün düşmesiyle, gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için ülkelerini terk etmek zorunda kalan Venezuelalıların sayısının, 6,1 milyonu aştığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) liderliğinde Latin Amerika’nın 17 ülkesindeki 192 sivil toplum örgütünden oluşan RMRP platformunun, Nisan ayı güncellemesine göre, Venezuelalı göçmen sayısı 6 milyon 113 bin 35’e ulaştı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan birçok Venezuelalının gittiği ülkelerde, herhangi bir kaydının olmadığına vurgu yapan platform, bu sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Suriye’den sonra dünyada en çok göç veren ülke olmasıyla dikkat çeken Venezuela’da, 2015 yılından bu yana ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar artıyor. Başta beslenme, barınma ve giyim olmak üzere zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiği için çareyi başka ülkelere göç etmekte bulan Venezuelalılar, en çok komşu ülke Kolombiya’yı tercih ediyor. Yaklaşık 1,8 milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapan Kolombiya’yı, 1,3 milyonla Peru ve 513,9 binle Ekvador izliyor.

Latin Amerika’da sayıları 5 milyonu aşan Venezuelalı göçmen ve mültecilerin, daha çok dar gelirli ve 15 ila 29 yaşlarındaki erkeklerden oluştuğu bildiriliyor.

“Her üç Venezuelalıdan biri gıda güvenliği sorunu yaşıyor”

2015 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Venezuelalı sayısının yaklaşık 68 kat arttığını bildiren uzmanlar, göç hareketinin göç edilen bölge ülkelerindeki sosyoekonomik sorunları da derinleştirdiğini kaydediyor.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) bünyesinde Venezuelalı göçmen ve mültecilere yönelik oluşturulan komisyonun başkanı David Smolansky, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, 27 milyonluk Venezuela’da halen 9,3 milyon kişinin gıda güvenliği olmadığına dikkat çekiyor. Smolansky, göç sorununun Venezuela ve bölge ülkeleri için bir süre daha gündemdeki yerini koruyacağını belirtiyor.

2013 yılından bu yana ekonomisi yüzde 80’e yakın küçülen Venezuela’da yaşanan ekonomik krizden, en çok etkilenen kesimler ücretli çalışanlar ve emekliler. Asgari ücretin ayda yaklaşık 40 dolara tekabül ettiği ülkede, sivil toplum örgütleri 5 kişilik bir ailenin zorunlu mutfak giderinin ayda 324 dolara denk geldiğini bildiriyor.

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Venezuela
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