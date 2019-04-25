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Venezuelalı göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:01 | Son Güncelleme

Kazada 23 göçmen hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Venezuela'dan Trinidad Tobago'ya kaçak göçmen taşıyan bir teknenin Karayip Denizi'nde battığı bildirildi.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, 35'den fazla kaçak göçmeni taşıyan tekne, ülkenin kuzeyindeki sahil kenti Güiria'dan Trinidad ve Tobago’ya gitmek üzere açıldıktan bir süre sonra sulara gömüldü.

Denizde arama faaliyetlerine başlayan sahil güvenlik ekipleri, kayıplardan 23'ünün cesedine ulaştı. Kurtarma ekipleri 2 kişiyi ise denizden kurtardı.

Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Teknedeki göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettikleri kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmenler karayip denizi Trinidad ve Tobago Venezuela

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