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Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüştü.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guaido ile bir araya geldi.

İkili, Venezuela'daki durumu ele alırken, ülkedeki aktörlerin ve uluslararası toplumun anlamlı bir siyasi süreç için hızla ortak adımlar atmasının altını çizdi.

Borrell, görüşmede, Guaido'ya AB'nin güçlü desteğini yinelerken, krizin barışçıl ve demokratik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Guaido, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel guaido Venezuela

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