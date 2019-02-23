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Venezuelalı muhalif lider Guaido Kolombiya'daki konsere katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 03:51 | Son Güncelleme

Yurt dışı çıkış yasağı olan Juan Guaido, helikopterle Venezuela'dan Kolombiya'ya geçti

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen "Venezuela Live Aid" adlı konsere katılmak üzere Kolombiya'nın sınır kenti Cucuta'ya gitti.

Başkent Caracas'tan helikopterle yola çıkan Guaido, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Tienditas Köprüsü'nün bittiği Cucuta kentinde yapılan konsere katıldı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskının artırılması amacıyla İngiliz milyarder Richard Branson'ın organize ettiği "Venezuela Live Aid" adlı konsere, çok sayıda Kolombiya ve Venezuelalı katıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo'nun da katıldığı etkinlikte, hükümetten "insani yardımların" ülkeye girişine izin verilmesi istendi.

Öte yandan sınırın Venezuela tarafında da hükümet konser düzenledi. Konserde Maduro taraftarları, olası bir müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi.

- "İnsani yardım şovu"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido kolombiya Venezuela

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