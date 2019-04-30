HABER

Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 23:39 | Son Güncelleme

Ev hapsindeki eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez ve ailesinin Şili'nin Caracas Büyükelçiliğine ait resmi konutunda olduğu açıklandı

İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan Venezuela'da eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.

Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez, ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere anayasayı korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldiBakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi
Trump: ABD, Venezuela halkının yanındaTrump: ABD, Venezuela halkının yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leopoldo Lopez Venezuela'da darbe girişimi

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.