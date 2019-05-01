HABER

Venezuelalı muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan Venezuela'da eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi.

Venezuelalı muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.

Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez, ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere anayasayı korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı. (AA)

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Venezuela’da Kim Kimi Destekliyor?Venezuela’da Kim Kimi Destekliyor?
Trump ve Demokratlar Altyapı Konusunda UzlaştıTrump ve Demokratlar Altyapı Konusunda Uzlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leopoldo Lopez Şili caracas

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Bu görüntüye tepki yağıyor! Poşete koyup çöpe attı!

Bu görüntüye tepki yağıyor! Poşete koyup çöpe attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının yanındayız

Venezuela'da darbe girişimi! Biber gazıyla müdahale

Venezuela'da darbe girişimi! Biber gazıyla müdahale

Trump'tan kritik 'Müslüman Kardeşler' kararı

Trump'tan 'Müslüman Kardeşler' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.