HABER

Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi ve çocuğu İspanya'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'da olduklarını açıkladı

MADRİD (AA) - Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'ya geldiği bildirildi.

İspanyol hükümeti kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, "Venezuela'daki İspanya Büyükelçiliğinde misafir olarak bulunan ve kendilerine hareket etme özgürlüğü tanınan Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'ya gelmeye karar verdikleri" belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Tintori ve küçük kızının sağlık durumlarının çok iyi olduğu da duyuruldu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan eski Voluntad Partisinin Genel Başkanı Lopez, aynı gece eşi ve kızı ile İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansına sığınmıştı.

Leopoldo Lopez, halen İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansında bulunuyor.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralıSancaktepe'de elektrik direğine çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Bodrum plajlarında yer kalmadıBodrum plajlarında yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori Venezuela Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez

En Çok Okunan Haberler

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.