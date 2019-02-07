Venezuelalı Muhalif Siyasetçiden Türkiye ve BAE İddiası 

Venezuela muhalefet partisi milletvekillerinden Carlos Paparoni, Amerika’nın ve çok sayıda Batı ülkesinin gayrimeşru ilan ettiği Maduro yönetiminin geçtiğimiz yıl Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 72 ton altın sattığını iddia etti. Venezuelalı muhalif siyasetçiye göre bu satış muhalefetin liderliğinde olan Ulusal Meclis’in onayı olmadan yapıldı

Venezuela’da basın toplantısı düzenleyen muhalif siyasetçiye göre, 73 ton altının 27,3 tonluk bölümünü merkezi Abu Dabi’de bulunan Noor Capital adlı yatırım firması satın aldı. Paparoni bir Türk firmasının da geçtiğimiz yıl 23,9 ton altın aldığını iddia etti. Carlos Paparoni iddialarına dayanak olabilecek bir delil sunmadı.

Venezuela Ulusal Meclisi lideri Juan Guaido liderliğindeki Venezuela muhalefeti altın satışını engellemeye çalışıyor. Muhalefet, Maduro yönetiminin altın satışını Amerika’nın rejimin diğer gelir akışını kesen yaptırımları karşısında sağlam durabilmek için kullandığı kanısında.

Merkez Bankası verilerine göre, Venezuela’nın Kasım ayı sonu itibariyle kendi ve İngiltere merkez bankalarındaki altın rezervi toplamı 132 tondu.