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Venezuelalı muhaliflerin ABD’ye atadığı büyükelçi göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun Venezuela’nın ABD Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun, Venezuela Büyükelçisi olarak Washington’a atadığı Carlos Vecchio büyükelçiliğin kontrolünü devraldı.

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun Venezuela’nın ABD Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.
Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun, Venezuela Büyükelçisi olarak Washington’a atadığı Carlos Vecchio büyükelçiliğin kontrolünü devraldı. Vecchio, ilk iş olarak ise ‘Buradaki çalkantıları sona erdi. Çok yaşa Venezuela’ mesajının yer aldığı ve Venezuela bayrağının da yer aldığı bir pankartı binaya astı.
Diplomatik merkezin ikinci katındaki pencerelerden birinden sarkıtılan pankart asılması sırasında Vecchio, “Yaşasın özgürlük, özgür Venezuela" sloganı attı. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Vecchio büyükelçiliğin merkezinde önemli zararlar meydana geldiği aktardı.

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